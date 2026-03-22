Смерть проводницы, удар по спасателям и сильные пожары: что известно о ночной атаке по Украине

Всего россияне запустили по стране 139 ударных БпЛА

В ночь на 22 марта враг в очередной раз атаковал Украину "шахедами". В результате есть серьезные последствия — в Одесской области погибла проводница, в Сумах враг ударил по спасателям, а на Киевщине были серьезные пожары.

В этом материале "Телеграф" рассказывает подробности новой атаки по украинским городам. Согласно данным Воздушных сил, противник запустил 139 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и тд. Противовоздушной обороной было сбито/подавлено 127 дронов. При этом, зафиксировано попадание 8 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение обломков на 7 локациях.

Характеристика "шахеда". Инфографика: "Телеграф"

Одесса

На Одесской железной дороге во время остановки поезда из-за угрозы дрона погибла проводница – её сбил встречный поезд, который также направлялся к своей эвакуационной остановке. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"Кроме того, травмы средней тяжести получил один из пассажиров. Идет тщательное расследование несчастного случая, наши специалисты уже на месте. Следим за состоянием потерпевшего, поддержим и его, и, конечно же, близких нашей коллеги-железнодорожницы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что железнодорожники в тесном сотрудничестве с Силами Обороны усилили мониторинг всех угроз и объявляют эвакуацию в случае непосредственной активности вражеских БПЛА или других средств поражения вблизи маршрута конкретного поезда.

Бровары

Под ударом этой ночью оказалась также Киевская область. Согласно информации областной военной администрации, враг атаковал мирные населенные пункты, гражданские предприятия, и жилые дома.

"Последствия атаки фиксируем в Броварской общине. Повреждены здания на территории трех предприятий. На одном из них возник пожар — он уже локализован. Также повреждены фасады и крыши двух частных домов, два легковых автомобиля и грузовик", — отметил глава ОВА Николай Калашник.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Пожар в Броварах. Фото: Telegram-канал мэра Игоря Сапожко

Сумы

В Сумах Россия нанесла удар по спасателям. Этой ночью специалисты ГСЧС вели очередное обследование территории, после вражеского прилета и в момент, когда они уже были готовы возвращаться в подразделение, враг нанес повторный удар рядом с пожарной цистерной.

К счастью, личный состав успел вовремя отреагировать и отойти в безопасное место. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Враг ударил по спасателям. Фото: ГСЧС

