"Шахед" влучив у будівлю СБУ у Львові. Усі подробиці російської атаки (відео, карта)

Рятувальники працюють на місці влучання

У ніч на 19 березня під атакою дронів Росії опинилась Львівська область. У Львови "шахед" влучив в будівлю Головного управління Служби безпеки України.

Як повідомляють у Львівській ОВА, внаслідок атаки є руйнування, але обійшлось без постраждалих. Вибухи у місті пролунали після 22:00 18 березня.

Влучання сталось у будівлю СБУ, біля якої виявлено уламки дрона. На місці працюють рятувальники, які закликають не чіпати невідомі предмети, а тим паче шматки дрона — вони можуть здетонувати.

За даними моніторів, "шахед", що атакував будівлю СБУ, був на дистанційному керуванні. Попереднього його запустили з південного напрямку. Дрон пролетів Одещину, Кіровоградщину, Вінниччину, Хмельниччину, Тернопільщину і вдарив по Львівщині.

Місцеві канали вже публікують відео зі звуками вибухів, які чули місцеві у Львові. Наслідки атаки та руйнування уточнюються.

Зауважимо, що Головне управління знаходиться у Галицькому районі міста неподалік від центру Львова.

Нагадаємо, що в ніч на 19 березня Росія атакувала "шахедами" Одесу. Влучання сталось у житлові будинки та багатоповерхівки в одному з ЖК. Є щонайменше три постраждалих.

Раніше "Телеграф" розповів, що нещодавно Росія завдала удару по Запоріжжю. Постраждало восьмеро співробітників поштового термінала.