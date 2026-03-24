Угроза масштабного обстрела возросла, а Молдова пострадала от атаки на Украину. Хронология войны — день 1490

24 марта "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре вторник, 24 марта. Российские оккупанты продолжают давить на фронте, сосредотачивая львиную долю усилий на Донбассе. За минувшие сутки произошло 152 боестолкновения. Тем временем Воздушные силы сообщают о высокой угрозе обстрела из-за взлета российских бомбардировщиков.

Как проходит 1490-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 24 марта — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В ближайшее время РФ может запустить до 20 баллистических ракет "Искандер-М" по Киеву и области, — мониторы.

Около шести бортов Ту-95МС и Ту-160 двигаются на пусковые рубежи — ракеты могут зайти в воздушное пространство Украины ориентировочно в 03:30–04:30.

Примерное время прибытия в зоны возможных пусков крылатых ракет:

Энгельс: 01:00-02:00 — ракеты в воздушном пространстве Украины возможны в 02:00-03:30.

Каспийское море: 02:30-03:30 — ракеты возможны в 03:30-04:30.

В Молдове отключили линию электропередач Исаакча-Вулканешты в результате атак на энергетическую инфраструктуру на юге Украины, передает NewsMaker со ссылкой на официальные ведомства. Это основной канал импорта электроэнергии в Румынию. Пока неизвестно, есть ли отключение в населённых пунктах страны. Ранее, в конце января, отключение этой линии привело к масштабному блэкауту.

