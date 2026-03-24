Российские дроны налетели на города Запада Украины: какие последствия атаки (фото, видео)
Среди белого дня россияне атаковали областные центры западных регионов
Во вторник, 24 марта, Львов находится под массированной атакой дронов. Также российские БПЛА атаковали Тернополь и Ивано-Франковск.
Львов
"Шахеды" нанесли удар по самому центру Львова и Сихову. Дрон попал в жилой дом рядом с Андреевским собором и многоэтажку в спальном районе города.
Пострадало наследие ЮНЕСКО. Пока известно, что по меньшей мере два человека тяжело ранены.
Также в соцсетях появились кадры момента прилета российского БПЛА.
После прилета загорелась многоэтажка на Сыхове, на проспекте Червоной Калины.
Мэр Львова Андрей Садовой написал, что зафиксирована уже третья локация поражения — в начале улицы Бандеры. Предварительно, это обломки.
Повреждение зафиксировано на улице Бандеры, около музея "Тюрьма на Лонцкого".
Тернополь
В Тернополе зафиксирован прилет БПЛА в административное здание.
Ивано-Франковск
В Ивано-Франковске в результате атаки произошел пожар в центре города. Все это происходит посреди белого дня. В городе приостановил работу весь общественный транспорт.
По словам мэра Руслана Марцинкива, была попытка удара по одному из административных зданий. Есть поврежденные окна, в частности, роддома и близлежащих построек. В перинатальном центре все пациентки были в укрытиях. Травмированных среди них нет.
Напомним, ранее мощный взрыв во время воздушной тревоги прогремел в Днепре. Зафиксировано попадание "шахеда" в жилой дом. Есть пострадавшие и значительные разрушения.