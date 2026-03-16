Годовщина удара России по Драмтеатру в Мариуполе. Ее не остановила надпись "Дети", погибли сотни (фото и видео)

Враг начал жестоко обстреливать город с первого дня большой войны

Ровно четыре года назад, 16 марта 2022 года, россияне сбросили авиабомбы на Драматический театр в Мариуполе. Они сознательно ударили по зданию, где были дети.

Что нужно знать:

В театре нашли приют более 1000 человек, там было много детей

Кадры с надписью "Дети", которую люди сделали на площади перед и позади здания, облетели мир

Мы никогда точно не узнаем, сколько людей погибло от российской авиабомбы в Мариуполе, но жертв несколько сотен

Как написал в Telegram руководитель Центра Изучения оккупации Петр Андрющенко, по подсчетам в тот день в Драмтеатре погибли от 400 до 800 человек. Точнее сказать невозможно, потому что Мариуполь находится под российской оккупацией, а они уничтожили все доказательства своего страшного преступления.

Бомба попала в заднюю часть театра, где, в том числе в гримерных на третьем этаже были размещены женщины с младенцами. Тех самые женщины, которых перевезли из разбомбленного роддома. И те самые младенцы, которые родились сразу после бомбардировки, — пишет Андрющенко

Надпись "Дети" перед разрушенным РФ Драмтеатром

Здание получило значительные повреждения

Бомба попала в заднюю часть театра

Он добавил, что россияне демонтировали все, что могло стать доказательством преступления. Также они эксгумировали все трупы из-под завалов и, вероятно, похоронили жертв удара по Драмтеатру в братских могилах в Старом Крыму. Мы никогда не узнаем, сколько людей там погибло, пишет Андрющенко.

В Драмтеатре от российских обстрелов прятались более 1000 человек

С первого дня полномасштабного вторжения россияне бомбили Мариуполь и расстреливали жилые дома прямо из танков. Люди искали укрытия, до 1200 жителей города, в основном женщины с детьми, старики, спрятались в Драмтеатре. Оттуда жители Мариуполя уезжали в эвакуацию.

Так театр выглядел до войны

Люди находились на всех этажах театра, а также в бомбоубежище. Бомбоубежище в подвале театра пережило бомбардировку. Многие люди оказались в ловушке под пылающими завалами рухнувшего после атаки здания.

Что известно о бомбардировках театра

Как подтвердил анализ, проведенный Amnesty International и McKenzie Intelligence Services, россияне применили для удара две авиабомбы. Реконструкция событий показывает, что одна из них пробила крышу прямо над сценой и сдетонировала. Все, кто был на расстоянии 21 метра в зоне видимости от эпицентра погибли, зона поражения обломками достигла 207 метров.

Как рассказала "Суспільному" жительница Мариуполя Галина Кутнякова, которая в момент удара с дочерью находилась в Драмтеатре, перед ударом она отпрыгнула от двери. Россияне сбросили бомбы после 10 часов утра. Женщина уцелела.

Когда я открыла лицо, я поняла, что я невредима… У меня была одна мысль: бежать – потому что, что там с моими детьми. И я выбежала и начала делать то, что все делали вокруг меня. Все кричали имена, – поделилась Галина страшными воспоминаниями

Ее родным тоже удалось выжить. Через неделю семья Кутняковых смогла покинуть оккупированную территорию.

Напомним, в конце 2025 года оккупанты открыли Драмтеатр после "восстановления", подвальные помещения они полностью залили бетоном. "Телеграф" рассказывал, как россияне готовились открывать "театр на костях" в Мариуполе.