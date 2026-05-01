Обгоревшая детская книжечка и дыра в стене. Как выглядит дом в Одессе после прилета (фото и видео)

Также атакована портовая инфраструктура области

В Одессе произошли попадания в многоэтажки. В ночь на пятницу, 1 мая, Россия снова атаковала областной центр беспилотниками.

Обновлено 7:25 Глава Одесской ОВА Олег Кипер информирует, что в результате ночных обстрелов пострадали два человека. Дронами повреждены два многоэтажных жилых дома, разрушены квартиры, возникли пожары. Продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

Издание "Думская" показало, как на утро выглядит поврежденная многоэтажка. Как видно на кадрах, квартира получила значительные разрушения.

Дом в копоти от пожара после прилета. Фото: Думская

Детская книжечка в квартире, что горела. Фото: Думская

В стене образовалась дыра. Фото: Думская

Так выглядит разрушенная квартира. Фото: Думская

Люстра из поврежденной квартиры. Фото: Думская

Побитая облрмками машина. Фото: Думская

Пожар возник на предпоследнем этаже. Фото: ГСЧС Одесчины

Горела квартира. Фото: ГСЧС Одесчины

Двор усыпан обломками. Фото: ГСЧС Одесчины

Как сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, в результате атаки зафиксирован пожар в 16-этажке. Также произошло попадание в еще одну высотку – там возникло возгорание на 11-м и 12-м уровнях. На местах работают все экстренные службы.

Пожар в многоэтажке из-за российских обстрелов. Фото: Одесская ОВА

Telegram-канал "Одесса INFO" публикует видео с места одного из прилета. Видно, что горели квартиры.

Под удар попала портовая инфраструктура Одесчины

Кроме того, ночью враг в очередной раз атаковал портовую инфраструктуру в Измаильском районе. Возникли пожары, которые оперативно ликвидировали.

Последствия удара РФ по портовой инфраструктуре Фото: Измаильская РГА

Россия постоянно атакует жилые дома и инфраструктуру в Одессе

В течение апреля россияне регулярно терроризировали областной центр. Одесса подверглась массированной российской атаке беспилотниками в ночь на понедельник, 27 апреля. Были повреждены жилые дома, пострадали люди.

В ночь на 24 апреля в Одессе в результате российской атаки были разрушены две двухэтажки и поврежден трехэтажный дом. В результате обстрела погибли два человека, еще 14 пострадали.

11 апреля россияне атаковали жилищный сектор Одессы. Тогда погибли два человека, еще двое жителей пострадали. Были повреждены десятки частных и многоквартирных домов, общежитие, а также здание детского сада.

Кроме того, как сообщал "Телеграф", ранним утром в пятницу, 10 апреля Россия атаковала Одессу беспилотниками. Раздался громкий взрыв, после него возникло сильное задымление.