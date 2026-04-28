Укр

Куски "шахедов" на деревьях и дороги усеянные обломками: как выглядит Киев после атаки (репортаж Яна Доброносова)

Автор
Мария Назарова ,
Дата публикации
Читати українською
На местах работают соответствующие службы Новость обновлена 28 апреля 2026, 17:27
От вражеского удара пострадали два района столицы

Днем 28 апреля россияне атаковали Киев при помощи БпЛА. "Шахед" попал в крышу недостроя, а обломки упали на кладбище.

Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал последствия воздушного удара по столице. Вражеские дроны сконцентрировались на двух районах Киева.

В Шевченковском районе попадание российского беспилотника в строящийся ЖК Creator City повлекло за собой пожар. Люди слышали взрыв, после чего взрывной волной были выбиты окна, в том числе панорамные. Осколки стекла усыпали улицу. Также вниз посыпались обломки самого здания, поврежденного взрывом. Сейчас опасные участки огорожены бело-красными лентами.

Как видно на кадрах, осколками были повреждены и стекла в авто. Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко сообщал о столкновении автомобилей, а также наезде машины на пешехода. Все это произошло в результате атаки "Шахедов".

По предварительным данным, в Шевченковском районе столицы пострадало два человека. Одного из них госпитализировали, второму оказали помощь на месте.

Последствия атаки дронов на Киев 28 апреля 2026
Как сообщал Кличко, в Соломенском районе Киева обломки БпЛА упали на территорию кладбища. На фото видно, что они не только находятся на земле, но и висят на деревьях.

Ранее на Киевщине в результате российской атаки пострадало учебное заведение, повреждены авто и гаражи. "Шахед" упал возле школы и детского сада. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов также выезжал на место происшествия.

Теги:
#Киев #Видео #Фото #БПЛА #Атака #Беспилотники #Дроны #Ян Доброносов