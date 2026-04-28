Шматки "шахедів" на деревах та дороги усіяні уламками: як виглядає Київ після атаки (репортаж Яна Доброносова)

Від ворожого удару постраждали два райони столиці

Вдень 28 квітня росіяни атакували Київ за допомогою БпЛА. "Шахед" влучив у дах недобудови, а уламки впали на цвинтар.

Фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав наслідки повітряного удару по столиці. Ворожі дрони сконцентрувалися на двох районах Києва.

У Шевченківському районі влучання російського безпілотника в ЖК Creator City, що будується, спричинило пожежу. Люди чули вибух, після чого вибуховою хвилею було вибито вікна, у тому числі панорамні. Уламки скла всипали вулицю. Також униз посипалися уламки самої будівлі, пошкодженої вибухом. Наразі небезпечні ділянки обгороджені біло-червоними стрічками.

Як видно на кадрах, уламками були пошкоджені й шибки в авто. Крім того, мер Києва Віталій Кличко повідомляв про зіткнення автомобілів, а також наїзд машини на пішохода. Все це сталося внаслідок атаки "Шахедів".

За попередніми даними, у Шевченківському районі столиці постраждало двоє людей. Одного з них госпіталізували, другому надали допомогу на місці.

Наслідки атаки дронів на Київ

Як повідомляв Кличко, у Солом’янському районі Києва уламки БпЛА впали на територію цвинтаря. На фото видно, що вони не лише на землі, а й висять на деревах.

