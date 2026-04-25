Руїни замість будинків та величезний стовп диму. Як Дніпро виглядає після атаки Росії (репортаж Яна Доброносова)

Кількість постраждалих у місті зросла

Дніпро продовжує оговтуватись від російської атаки 25 квітня. Ворог скерував на місто ракети та дрони, вибухи лунали з пізньої ночі і навіть вдень.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов вже побував на місці подій. Відомо, що внаслідок атаки вночі зафіксовано влучання у багатоповерхівку, також вдень "шахед" атакував житловий будинок.

В ОДА повідомили, що загалом через ворожий удар постраждали 7 людей. З них п'ятеро – у лікарні. Під час атаки вдень троє дітей отримали поранення: 15-річний хлопець та 16-річна дівчина наразі госпіталізовані, вони у стані середньої тяжкості. Ще один 16-річний хлопець лікуватиметься амбулаторно.

Будинок після атаки Росії. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Зруйнований будинок. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Будинки після атаки Росії. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Як видно на фото та відео, чотириповерхівка, яку атакували вночі, фактично перетворилась на руїни. Саме з-під її завалів дістали тіла трьох загиблих. Рятувальники й досі розбирають завали, хоча вимушенні час від часу прямувати в укриття через загрозу повторного удару.

Зруйнована багатоповерхівка. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Рятувальники на місці влучання. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Стовп диму над містом. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Під час атаки вдень "шахед" влучив в багатоповерхівку, один з під'їздів частково зруйновано. Троє людей отримали поранення. Наразі на місці влучань працюють усі потрібні служби.

Додамо, що також було влучання в одну з АЗС, що ймовірніше призвело до погіршення якості повітря. З ночі Дніпро накриває чорний дим. Тому місцевих закликають обмежити перебування на вулиці.

Раніше "Телеграф" розповідав, що за ніч 25 квітня Росія випустила по Україні майже 30 ракет та понад пів тисячі дронів.