Це вже четвертий: під Москвою могли підірвати важливого генерал-лейтенанта

Вибух стався у районі, де раніше вже ліквідували високопоставленого офіцера РФ

Під Москвою, в Балашисі підірвали машину — загиблий водій міг бути генерал-лейтенантом російської армії. Таким чином це може бути успішна четверта ліквідація російського високопоставленого офіцера.

Російські джерела повідомляють, що загиблому 62 роки. Першим про те, що це військовий у високому званні написав один із анонімних провійськових телеграм-каналів. Офіційно російські силовики не коментували посаду загиблого, проте у цьому районі проживають здебільшого військові. Його в повідомлення називають "чесним військовим і патріотом".

Перше повідомлення про те, що вбитий був генерал-лейтенантом/ Скриншот

Що відомо про вибух

Вибух в місті Балашиха в Підмосков'ї стався в тому ж районі де трохи більше як рік тому підірвали машину заступника голови Генштабу РФ Ярослава Москалика. Це локація проживання військових.

Повідомляється, що між місцями вибухів приблизно 350 метрів. Автомобіль BMW X3 вибухнув, загорівся, та врізався в припарковане авто. Очевидець зміг дістати водія, проте той не вижив. Момент вибуху зафіксували камери.

Попередньо, вибухівка була закладена за водієм, він начебто мав уламкове поранення спини. Машина щойно виїхала з паркування, як пролунав вибух. Одна з версій — вибухівку активували дистанційно.

Кого ще з генерал-лейтенантів підірвали в Росії

Генералів в російській армії загалом понади тисячу. Це звання мають як діючі, так і відставні службовці. Це можуть бути генерал-полковники, генерал-лейтенанти тощо. Генерал-лейтенант — це друге за старшинством звання у вищому офіцерському складі, яке дає право командувати армійськими корпусами або навіть військовими округами. Саме генерал-лейтенанти активно гинуть в Москві та Підмосков'ї:

Грудень 2024 — в Москві вибухнув самокат і вбив голову військ РХБЗ генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова. Квітень 2025 — в Балашисі підірвали заступника начальник ГОУ Генштабу Ярослава Москалика, також генерал-лейтенанта. Грудень 2025 — вибух у Москві. Загинув начальник управління оперпідготовки Збройних сил РФ генерал-лейтенант Фаніл Сарваров.

Невдалим став замах в лютому на заступника голови ГРУ генерал-лейтенанта Міноборони РФ Володимира Алєксєєва. Зауважимо, в цьому випадку використовувалась не вибухівка.

Якщо вбитий дійсно є генерал-лейтенантом, це буде четвертий ліквідований за менш ніж два роки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що попередні фігуранти були причетні до війни в Україні. Зокрема Алєксєєв хоч і народився на Вінниччині вважається причетним до керування "вагнерівцями".