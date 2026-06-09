Это уже четвертый: под Москвой могли взорвать важного генерал-лейтенанта

Взрыв произошел в районе, где ранее уже ликвидировали высокопоставленного офицера РФ

Под Москвой в Балашихе взорвали машину — погибший водитель мог быть генерал-лейтенантом российской армии. Таким образом, это может быть успешная четвертая ликвидация российского высокопоставленного офицера.

Российские источники сообщают, что погибшему 62 года. Первым о том, что военный в высоком звании написал один из анонимных провоенных телеграмм-каналов. Официально российские силовики не комментировали должность погибшего, однако в этом районе проживают в основном военные. Его в сообщении называют "честным военным и патриотом".

Первое сообщение о том, что убитый был генерал-лейтенантом/ Скриншот

Что известно о взрыве

Взрыв в городе Балашиха в Подмосковье произошел в том же районе где чуть больше года назад взорвали машину заместителя председателя Генштаба РФ Ярослава Москалика. Это локация жительства военных.

Сообщается, что между местами взрывов около 350 метров. Автомобиль BMW X3 взорвался, загорелся и врезался в припаркованный автомобиль. Очевидец смог достать водителя, но тот не выжил. Момент взрыва был зафиксирован камерами.

Предварительно, взрывчатка была заложена за водителем, он якобы имел осколочное ранение спины. Машина только выехала с парковки, как раздался взрыв. Одна из версий – взрывчатку активировали дистанционно.

Кого еще из генерал-лейтенантов взорвали в России

Генералов в российской армии в общей сложности свыше тысячи. С этим званием есть как действующие, так и отставные служащие. Это могут быть генерал-полковники, генерал-лейтенанты и т.д. Генерал-лейтенант — это второе по старшинству звание в высшем офицерском составе, дающее право командовать армейскими корпусами или даже военными округами. Именно генерал-лейтенанты активно гибнут в Москве и Подмосковье.

Декабрь 2024 – в Москве взорвался самокат и убил главу войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Апрель 2025 — в Балашихе взорвали заместителя начальника ГОУ Генштаба Ярослава Москалика, также генерал-лейтенанта. Декабрь 2025 — взрыв в Москве. Погиб начальник управления оперподготовки Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

Неудачным стало покушение в феврале на заместителя председателя ГРУ генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева. Заметим, в этом случае использовалась не взрывчатка.

Если убитый действительно является генерал-лейтенантом, это будет четвертый ликвидированный за менее чем два года лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что предыдущие фигуранты были причастны к войне в Украине. В частности, Алексеев хоть и родился в Винницкой области считается причастным к управлению "вагнеровцами".