Появилось видео момента ликвидации генерала РФ Кириллова в Москве

Взрывчатка была заложена в электросамокат

В сети появились кадры взрыва в Москве, в ходе которого был ликвидирован генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Это произошло ранним утром 17 декабря, вместе с ним погиб также его водитель.

На кадрах, вероятно, с камер наблюдения видно, что взрыв был достаточно мощным. По предварительным данным, взрывчатка была заложена в электросамокат, стоявший у подъезда. Когда из него вышел Кириллов, бывший начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, и его водитель, раздался взрыв. Оба погибли на месте.

Примечательно, что днем ранее, 16 декабря, Служба безопасности Украины заочно объявила ему подозрение. Установлено, что именно Кириллов ответственен за применение российскими войсками химического оружия на восточном и южном фронтах против украинских защитников. Зафиксировано 4,8 тыс. случаев использования врагом химбоеприпасов.

Напомним, по данным источника "Телеграфа" в Службе безопасности Украины, ликвидация Кириллова является делом рук СБУ. Между тем сеть взорвалась мемами по этому поводу. "Телеграф" собрал самые остроумные из них. В большинстве своем они созданы вокруг самоката и того, что на них не желательно кататься зимой.