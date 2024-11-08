Ненавидели даже свои? Появились подробности ликвидации российского генерала Клименко

Он стал восьмым российским генералом, погибшим в ходе войны России против Украины

Появились подробности гибели на Донбассе российского генерала-майора Павла Клименко. Он с группой своих подчиненных перемещался на мотоциклах по оккупированной Красногоровке и в них попал fpv-дрон.

Telegram-канал "Досье шпиона" публикует справку о гибели Клименко. Смерть настигла оккупанта 6 ноября в одной из больниц оккупированного Донецка, куда его эвакуировали с тяжелыми травмами.

Украинский журналист Денис Казанский не исключает, что Клименко могли ликвидировать сами россияне. В комментариях под постом о его смерти россияне пишут, что он был "мясником" и садистом.

По данным Telegram-канала ASTRA, Клименко организовал пыточный лагерь для российских военнослужащих на территории заброшенной Петровской шахты в оккупированном Донецке. Там не только мучили тех, кто отказывался воевать, но под пытками вынуждали других солдат отдавать командирам свое жалование и выплаты за ранения.

Павел Клименко родился в 1977 году в Ставропольском крае. Он командовал 5-й отдельной мотострелковой бригадой 1-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Южного военного округа вооруженных сил РФ. С 2022 года генерал участвовал в полномасштабном вторжении в Украину. В мае 2024 года Путин своим указом присвоил ему звание генерал-майора. "Власть" так называемой "ДНР" присвоила ему звание "героя республики". Его бригада носила имя Александра Захарченко — бывшего главаря "ДНР", убитого в 2018 году. У оккупанта осталась жена и двое детей, его семья проживает в оккупированном Севастополе.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в феврале 2024 года во время атаки на авиабазу "Бельбек" был ликвидирован российский генерал Александр Татаренко. Кроме него могли погибнуть еще 9 военных РФ.