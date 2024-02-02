Минус еще один российский генерал? Кто мог погибнуть в ходе атаки на авиабазу "Бельбек"

Официально его гибель пока не подтверждена

В ходе удара по авиабазе "Бельбек" около Севастополя в оккупированном Крыму мог быть ликвидирован российский генерал Александр Татаренко. Кроме него могли погибнуть еще 9 оккупантов.

Как пишет Telegram-канал "Крымский ветер", по данным российских пабликов всего во время удара на "Бельбек" было ликвидировано 10 российских военнослужащих. Один из них — командир авиационной эскадрильи генерал-лейтенант Александр Татаренко. Официального подтверждения его гибели на момент публикации нет.

Роспаблики также уточняют, что две ракеты поразили командный пункт 38-го истребительного авиационного полка. Еще одна ракета атаковала пункт связи аэродрома.

Отмечается, что ВСУ запустили крылатые ракеты по неожиданным для россиян маршрутам. Так, большая часть из них прошла над водной поверхностью Черного моря.

Для справки: Александр Татаренко (1960 г.р., Ставропольский край,) бывший командующий 14-й армией ВВС и ПВО Центрального военного округа в 2016—2020 годах, командующий 11-й армией ВВС и ПВО Восточного военного округа (2013—2015). Звание генерал-лейтенанта получил в 2015 году.

Как сообщал "Телеграф", в сети появились фото с атакованной авиабазы Бельбек. Судя по ним, повреждения значительные, горела вражеская техника.