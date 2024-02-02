Мінус ще один російський генерал? Хто міг загинути під час атаки на авіабазу "Бельбек"

Офіційно його загибель поки що не підтверджено

У ході удару по авіабазі "Бельбек" біля Севастополя в окупованому Криму міг бути ліквідований російський генерал Олександр Татаренко. Окрім нього могли загинути ще 9 окупантів.

Як пише Telegram-канал "Кримський вітер", за даними російських пабліків, всього під час удару на "Бельбек" було ліквідовано 10 російських військовослужбовців. Один із них — командир авіаційної ескадрильї генерал-лейтенант Олександр Татаренко. Офіційного підтвердження його загибелі на час публікації немає.

Роспабліки також уточнюють, що дві ракети вразили командний пункт 38 винищувального авіаційного полку. Ще одна ракета атакувала пункт зв’язку аеродрому.

Зазначається, що ЗСУ запустили крилаті ракети несподіваними для росіян маршрутами. Так, більшість із них пройшла над водною поверхнею Чорного моря.

Олександр Татаренко (1960 р.н., Ставропольський край), колишній командувач 14- ї армії ВПС і ППО Центрального військового округу в 2016—2020 роках, командувач 11-ї армії ВПС і ППО Східного військового округу (2013—2015). Звання генерал-лейтенанта отримав у 2015 році.

Як повідомляв "Телеграф", у мережі з’явилися фото з атакованої авіабази Бельбек. Судячи з них, значні пошкодження, горіла ворожа техніка.