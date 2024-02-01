"Хлопки" на авіабазі Бельбек: ЗМІ розповіли, що могла уразити ракета ЗСУ

Ступінь ушкоджень не уточнюється.

Під час атаки на Крим, що сталася увечері 31 січня, ЗСУ уразили пункт зв’язку на російській авіабазі. Він спалахнув.

Про це повідомляє російське опозиційне видання Astra, посилаючись на власні джерела. За даними журналістів, тип ракети, якою було атаковано військовий об’єкт, поки що не вдалося встановити. Однак вона нібито влучила у пункт зв’язку в/ч 80159, який відноситься до військового аеродрому Бельбек.

"Пункт зв’язку спалахнув, площа пожежі склала близько 30 квадратних метрів", — йдеться в повідомленні.

Ступінь ушкоджень не уточнюється.

Нагадаємо, що те, що окупанти зловили приліт на базі Бельбек, увечері 31 січня підтвердив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Однак він поки що не розкривав подробиць. При цьому вчора один із Z-пабліків стверджував, що кілька літаків зазнали тяжких пошкоджень.

Важливо, що всі вищезгадані російські джерела не є офіційними, тому пролити світло на подробиці атаки зможе лише офіційний коментар Сил оборони України.

Раніше "Телеграф" писав про те, що вранці 30 січня тимчасово окупований Крим атакував рій безпілотних літальних апаратів. У Міноборони заявили про перехоплення та знищення БПЛА, а насправді виявилося, що ЗСУ вразили російську РЛС.