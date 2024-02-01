"Хлопки" на авиабазе Бельбек: СМИ рассказали, что могла поразить ракета ВСУ

Степень повреждений не уточняется.

Во время атаки на Крым, которая произошла вечером 31 января, ВСУ поразили пункт связи на российской авиабазе. Он загорелся.

Об этом сообщает российское оппозиционное издание Astra, ссылаясь на собственные источники. По данным журналистов, тип ракеты, которой был атакован военный объект, пока не удалось установить. Однако она якобы попала в пункт связи в/ч 80159, которая относится к военном аэродрому Бельбек.

"Пункт связи загорелся, площадь пожара составила около 30 квадратных метров", — говорится в сообщении.

Степень повреждений не уточняется.

Напомним, что то, что оккупанты поймали прилет на базе Бельбек вечером 31 января подтвердил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Однако он пока не раскрывал подробностей. При этом вчера один из Z-пабликов утверждал, что несколько самолетов получили тяжелые повреждения.

Важно отметить, что все вышеуказанные российские источники не являются официальными, поэтому пролить свет на подробности атаки сможет только официальный комментарий Сил обороны Украины.

Ранее "Телеграф" писал о том, что утром 30 января временно оккупированный Крым атаковал рой беспилотных летательных аппаратов. В Минобороны заявили о перехвате и уничтожении БПЛА, а на деле оказалось, что ВСУ поразили российскую РЛС.