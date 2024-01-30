На Россию и Крым налетел рой беспилотников: атакованы 4 области РФ

Власти РФ заявили о сбитии двух десятков дронов

Россия и оккупированные ею территории Украины регулярно подвергаются атакам беспилотников — в ночь на 30 января они снова мешали россиянам спать. В минобороны РФ заявили, что ПВО якобы уничтожили и перехватили 21 беспилотник, назвав их "украинскими".

"Средства ПВО ночью уничтожили и перехватили 21 украинский беспилотник над Крымом (11), Белгородской (5), Брянской (3), Калужской (1) и Тульской (1) областями, сообщает минобороны", — пишут росСМИ.

Отмечается, что обломки беспилотника, уничтоженного на окраине Калуги, упали на крышу нежилой постройки. Возгораний и пострадавших якобы нет, сообщил губернатор области Владислав Шапша.

Оккупационный "губернатор" Севастополя Михаила Развожаев заявил, что силы ПВО сбили беспилотник над акваторией Черного моря в районе Бельбека. Повреждений инфраструктуры якобы нет.

"По предварительной информации, силы ПВО сбили БПЛА над акваторией в районе Бельбека. Все службы приведены в состояние боевой готовности. Спасательная служба Севастополя на данный момент не фиксирует повреждения инфраструктуры", — написал он в своем Telegram-канале.

Важно иметь в виду, что российские власти и подконтрольные ей СМИ регулярно подают искаженную информацию. Поэтому реальная картина последствий атак может кардинально отличаться от их заявлений.

Как сообщал "Телеграф", в городе Туапсе Краснодарского края России возник масштабный пожар на нефтебазе. Перед этим сообщалось о взрывах и работе российской противовоздушной обороны. После атаки была парализована работа Туапсинского НПЗ "Роснефти" — единственного нефтеперерабатывающего завода на черноморском побережье.