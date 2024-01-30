"Проверяем в бою": Камышин рассказал, как Украина запускает по России беспилотники

Беспилотники запускают с секретных баз, о которых в Украине почти никто ничего не знает

Война в Украине вышла на новый этап, когда российские террористы уже не могут безнаказанно бить ракетами и беспилотниками по Украине – в ответ прилетают болезненные украинские удары. Одна из характерных особенностей этого этапа – многочисленные украинские беспилотники, поражающие цели в глубине России; многие видели последствия этих атак, например, удар по порту возле Петербурга.

Об этом пишет издание Time, написавшее обширный материал об украинской оборонной промышленности. Газета пообщалась с министром стратегической промышленности Украины Александром Камышиным, и он немного приподнял занавес тайны над тем, как происходят атаки.

Украинские беспилотники запускаются ночью с секретных баз на украинской территории, местонахождение которых почти никому не известно – и которые тщательно охраняются военными. К пусковым площадкам имеют доступ только военные, несколько гражданских инженеров и сам Камышин; министр лично приезжает на запуски новых беспилотников по России, но не просто так.

"У нас нет времени испытывать эти вещи на полигоне. Мы проверяем их в бою. Поэтому мы должны присутствовать, вносить коррективы и улучшать процесс", – сказал он, описывая роль инженеров и своего присутствия.

Министр заверил журналистов, что все последние удары по России наносили именно беспилотники украинского производства. Издание отмечает, что такие запуски, производимые под руководством министра и военных, во многом будут определять ход этого "беспилотного" этапа войны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после атаки на "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области РФ вынуждена перебрасывать с фронта свое ПВО.

Подробнее об атаке читайте в материале "Телеграфа": "Порт на Балтийском море был лакомым куском: какие убытки несет Россия после атаки СБУ".