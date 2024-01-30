"Перевіряємо у бою": Камишін розповів, як Україна запускає по Росії безпілотники

Безпілотники запускають з секретних баз, про які в Україні майже ніхто нічого не знає

Війна в Україні вийшла на новий етап, коли російські терористи вже не можуть безкарно бити ракетами та безпілотниками по Україні – у відповідь прилітають болючі українські удари. Одна з характерних особливостей цього етапу – численні українські безпілотники, які вражають цілі у глибині Росії; багато хто бачив наслідки цих атак, наприклад, удар по порту біля Петербурга.

Про це пише видання Time, яке написало великий матеріал про українську оборонну промисловість. Газета поспілкувалася з міністром стратегічної промисловості України Олександром Камишіним, і він трохи підняв завісу таємниці над тим, як відбуваються атаки.

Українські безпілотники запускаються уночі з секретних баз на українській території, місцезнаходження яких майже нікому не відоме – і які ретельно охороняються військовими. До пускових майданчиків мають доступ тільки військові, кілька цивільних інженерів, та сам Камишін; міністр особисто приїжджає на запуски нових безпілотників по Росії, але не просто так.

"У нас немає часу випробовувати ці речі на полігоні. Ми перевіряємо їх у бою. Тож ми маємо бути присутніми, вносити корективи та покращувати процес", – сказав він, описуючи роль інженерів та своєї присутності.

Міністр запевнив журналістів, що усі останні удари по Росії завдавали саме безпілотники українського виробництва. Видання зазначає, що такі запуски, що робляться під керівництвом міністра та військових, багато в чому будуть визначати перебіг цього "безпілотного" етапу війни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після атаки на "Усть-Луга Ойл" в Ленінградській області РФ змушена перекидати з фронту своє ППО.

Детальніше про атаку читайте у матеріалі "Телеграфу": "Порт на Балтійському морі був ласим шматком: які втрати зазнає Росія після атаки СБУ".