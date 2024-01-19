Нафтобаза все ще палає, пороховий завод постраждав: наслідки атак БПЛА в Росії (фото та відео)

Російська влада відзвітувала, що всі безпілотники збито

У ніч на 19 січня в Росії атакували безпілотників два важливі об’єкти — Тамбовський пороховий завод у Котовську Тамбовської області і нафтобаза в Клинцях Брянської області. Наслідки, всупереч заявам російської влади, є досить вражаючими.

У мережі з’явилися відео, як повідомляється, із наслідками удару по заводу. Очевидно, що руйнування є досить масштабними. Вибиті вікна, видно сліди пожежі.

Джерела у спецслужбах повідомили, що нафтобазу у Брянській області та Тамбовський пороховий завод атакували українські безпілотники. Обидві атаки є успішною операцією Головного управління розвідки Міноборони.

Нагадаємо, росЗМІ повідомили, що Тамбовський пороховий завод був атакований дронами близько 4-ї години ранку 19 січня. Нібито БПЛА літакового типу впав на майданчик біля цеху зі змішування порохів. Вони писали, що постраждалих та руйнувань немає, але персонал все одно евакуювали.

Тамбовський пороховий завод — один із найбільших у Росії виробників пороху. Підприємство випускає понад 200 видів продукції, зокрема порох для стрілецької зброї, ручних гранат, пострілів гранатометів, артилерійських та мінометних боєприпасів.

Водночас у Клинцях, де безпілотники атакували нафтобазу, продовжує вирувати пожежа, горять 4 резервуари з нафтопродуктами. Пожежі надано підвищений ранг складності, застосовується спеціальне пожежно-технічне обладнання, залучено пожежний потяг. Евакуювали 32 мешканці приватного сектору.

Раніше "Телеграф" розповідав, що БПЛА у ніч проти 18 січня вперше досягли Ленінградської області. Була атакована нафтобаза, є підтвердження влучення в ціль.