Нафтобаза у вогні: безпілотники атакували два важливі об’єкти в регіонах РФ (деталі та відео)

Росіяни нервують

Місто Клинці Брянської області Росії було атаковане безпілотниками, після чого спалахнула пожежа на нафтобазі. Крім того, БПЛА атакували Тамбовський пороховий завод у Котовську, де минулого літа спалахнула потужна пожежа.

Як повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз, безпілотний літальний апарат літакового типу нібито "придушений засобами РЕБ Міністерства оборони РФ". В атаці він традиційно звинуватив Україну.

Клинці на карті

"При знищенні повітряної цілі відбулося скидання боєприпасу на територію Клинцовської нафтобази. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Є спалах резервуарів в обвалуванні", — написав він у своєму Telegram-каналі.

У місцевих пабліках публікують відео потужної пожежі, за їхніми словами його видно з різних куточків міста. У небо здіймається густий чорний дим. Місцеві жителі, котрі знімають пожежу, налаштовані песимістично: "Нам п**дець, Людо, ти в курсі?", — каже на відео одна з них.

Увага! На відео є ненормативна лексика

Крім того, росЗМІ пишуть, що близько 4-ї години ранку 19 січня, атаки БПЛА зазнав Тамбовський пороховий завод в місті Котовськ. БПЛА літакового типу впав на майданчик біля цеху зі змішування порохів. За їхніми даними, постраждалих та руйнувань немає, але персонал все одно евакуювали. За останній рік на цьому підприємстві двічі відбувалися вибухи: у червні та листопаді.

Котовськ на карті

Важливо мати на увазі, що російська влада та підконтрольні їй ЗМІ регулярно подають спотворену інформацію. Тому реальна картина може кардинально відрізнятись від їхніх заяв.

Тамбовський пороховий завод - це один із найбільших у Росії виробників пороху. Підприємство випускає понад 200 видів продукції, зокрема порох для стрілецької зброї, ручних гранат, пострілів гранатометів, артилерійських та мінометних боєприпасів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що невідомі БПЛА у ніч проти 18 січня вперше досягли Ленінградської області. Була атакована нафтобаза, є підтвердження влучання в ціль.