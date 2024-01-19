Був вкрадений окупантами у 2014 році: аналітики підтвердили потоплення у Севастополі ще одного корабля РФ

Корвет затонув між 28 та 31 грудня 2023 року

Українські партизани та супутникові знімки підтверджують, що під час українських ударів по окупованому Криму наприкінці грудня 2023 року потопили російський корвет класу "Тарантул". Це сталося біля Севастополя.

Інформацію з посиланням на зібрані дані підтверджують аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Зазначається, що українська партизанська група "Атеш", що базується в Криму, повідомила 18 січня, що виявила корвет класу "Тарантул", що затонув, у Графській бухті Севастополя.

Супутникові знімки з координатами, надані партизанами, підтверджують, що корвет затонув між 28 та 31 грудня 2023 року. При цьому російські та кримські окупаційні чиновники заявляли, що російські війська відобразили удари українських повітряних та морських безпілотників Севастополем 28 і 30 грудня 2023 року.

Аналітики наголосили, що це підтвердження раніше неврахованого успішного українського удару вказує, що нещодавня ударна кампанія України проти окупованого Криму, можливо, була успішнішою, ніж досі стверджували відкриті джерела. Вони також нагадали, що успішна українська ударна кампанія проти об’єктів Чорноморського флоту Росії в окупованому Криму влітку 2023 р. змусила російські війська відвести кораблі від своєї головної бази в окупованому Севастополі.

У Telegram-каналі "Атеш" додали, що потоплений корвет класу "Тарантул" було вкрадено окупантами у 2014 році під час захоплення Криму. Він активно використовувався ними у бойових цілях.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ЗСУ назвали точну кількість потоплених кораблів Чорноморського флоту Росії.