Мінус ще один корабель? Партизани повідомили про потоплення судна ВМФ РФ у Севастополі

Він базувався на пристані бухти "Графська"

Росіяни втратили ще один корабель у Чорному морі. Його могли підбити під час однієї з останніх атак дронів на Крим.

Про це повідомляє Військовий рух українців та кримських татар "Атеш". За даними їхніх агентів на тимчасово окупованому півострові, під час розвідки з’ясувалося, що у Севастополі було потоплено прикордонний сторожовий корабель проекту 205П "Тарантул".

Зазначається, що він знаходиться на пристані бухти "Графська" за такими координатами: 44.615763, 33.587110.

"Рашисти втратили ще одну важливу одиницю озброєння в Чорному морі. З чим ми всіх і вітаємо. Поступово ми виженемо окупаційну армію з українських територій і відновимо справедливість", — йдеться у повідомленні.

Для довідки: 205П "Тарантул" — це серія радянських прикордонних сторожових кораблів (ПСКР) 3-го рангу та артилерійських катерів (АКА). Проект розроблено ЦКЛ "Алмаз" у середині 1960-х років на основі ракетних катерів проекту 205.

Основні характеристики

Водотоннажність211 т (стандартна), 245 т (повна);

Довжина 39,98 м;

Ширина 7,91 м;

Опад 1,96 м;

Двигуни 3 дизелі М-503Г або М-504Б-2 (ПСКР-629), або М-504Б-3 (ПСКР-651, 659);

Потужність3 × 4000 к.с. або 3×5000 л. с. (ПСКР-629, 651, 659);

Двигун 3×3-лопатевих гвинтів фіксованого кроку;

Швидкість ходу34-36 вузла;

Дальність плавання 1910 миль (на 11,4 вузлах), 800 миль (на 20 вузлах), 500 миль (на 35 вузлах);

Автономність плавання10-15 діб;

Екіпаж 31 особа (5 офіцерів).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ЗСУ назвали точну кількість потоплених кораблів Чорноморського флоту Росії.