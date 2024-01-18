Мінус ще один корабель? Партизани повідомили про потоплення судна ВМФ РФ у Севастополі
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Він базувався на пристані бухти "Графська"
Росіяни втратили ще один корабель у Чорному морі. Його могли підбити під час однієї з останніх атак дронів на Крим.
Про це повідомляє Військовий рух українців та кримських татар "Атеш". За даними їхніх агентів на тимчасово окупованому півострові, під час розвідки з’ясувалося, що у Севастополі було потоплено прикордонний сторожовий корабель проекту 205П "Тарантул".
Зазначається, що він знаходиться на пристані бухти "Графська" за такими координатами: 44.615763, 33.587110.
"Рашисти втратили ще одну важливу одиницю озброєння в Чорному морі. З чим ми всіх і вітаємо. Поступово ми виженемо окупаційну армію з українських територій і відновимо справедливість", — йдеться у повідомленні.
Для довідки: 205П "Тарантул" — це серія радянських прикордонних сторожових кораблів (ПСКР) 3-го рангу та артилерійських катерів (АКА). Проект розроблено ЦКЛ "Алмаз" у середині 1960-х років на основі ракетних катерів проекту 205.
Основні характеристики
- Водотоннажність211 т (стандартна), 245 т (повна);
- Довжина 39,98 м;
- Ширина 7,91 м;
- Опад 1,96 м;
- Двигуни 3 дизелі М-503Г або М-504Б-2 (ПСКР-629), або М-504Б-3 (ПСКР-651, 659);
- Потужність3 × 4000 к.с. або 3×5000 л. с. (ПСКР-629, 651, 659);
- Двигун 3×3-лопатевих гвинтів фіксованого кроку;
- Швидкість ходу34-36 вузла;
- Дальність плавання 1910 миль (на 11,4 вузлах), 800 миль (на 20 вузлах), 500 миль (на 35 вузлах);
- Автономність плавання10-15 діб;
- Екіпаж 31 особа (5 офіцерів).
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ЗСУ назвали точну кількість потоплених кораблів Чорноморського флоту Росії.