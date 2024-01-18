Укр

Минус еще один корабль? Партизаны сообщили о потоплении судна ВМФ РФ в Севастополе

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
Читати українською
Автор
Корабль "Тарантул" ВМФ РФ Новость обновлена 18 января 2024, 10:49
Корабль "Тарантул" ВМФ РФ

Он базировался на пристани бухты "Графская"

Россияне потеряли еще один корабль в Черном море. Его могли подбить во время одной из последних атак дронов на Крым.

Об этом сообщает Военное движение украинцев и крымских татар "Атеш". По данным их агентов на временно оккупированном полуострове, во время разведки выяснилось, что в Севастополе был потоплен пограничный сторожевой корабль проекта 205П "Тарантул".

Отмечается, что находится он на пристани бухты "Графская" по следующим координатам: 44.615763, 33.587110.

"Рашисты лишились ещё одной важной единицы вооружения в Черном море. С чем мы всех и поздравляем. Постепенно мы изгоним оккупационную армию с украинских территорий и восстановим справедливость", — говорится в сообщении.

Для справки: 205П "Тарантул" — это серия советских пограничных сторожевых кораблей (ПСКР) 3-го ранга и артиллерийских катеров (АКА). Проект разработан ЦКБ "Алмаз" в середине 1960-х годов на основе ракетных катеров проекта 205.

Основные характеристики

  • Водоизмещение211 т (стандартное), 245 т (полное);
  • Длина 39,98 м;
  • Ширина 7,91 м;
  • Осадка 1,96 м;
  • Двигатели 3 дизеля М-503Г или М-504Б-2 (ПСКР-629), или М-504Б-3 (ПСКР-651, 659);
  • Мощность3 × 4000 л.с. или 3 × 5000 л. с. (ПСКР-629, 651, 659);
  • Движитель 3 × 3-лопастных винта фиксированного шага;
  • Скорость хода34—36 узла;
  • Дальность плавания 1910 миль (на 11,4 узлах), 800 миль (на 20 узлах), 500 миль (на 35 узлах);
  • Автономность плавания10—15 суток;
  • Экипаж 31 человек (5 офицеров).

Напомним, ранее мы писали о том, что в ВСУ назвали точное количество потопленных кораблей Черноморского флота рф.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Потери