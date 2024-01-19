Был украден оккупантами в 2014 году: аналитики подтвердили потопление в Севастополе еще одного корабля РФ

Корвет затонул между 28 и 31 декабря 2023 года

Украинские партизаны и спутниковые снимки подтверждают, что в ходе украинских ударов по оккупированному Крыму в конце декабря 2023 года потопили российский корвет класса "Тарантул". Это произошло около Севастополя.

Информацию, ссылаясь на собранные данные, подтверждают аналитики Института изучения войны (ISW). Отмечается, что украинская партизанская группа "Атеш", базирующаяся в Крыму, сообщила 18 января, что обнаружила затонувший корвет класса "Тарантул" в Графской бухте Севастополя.

Спутниковые снимки с координатами, предоставленные партизанами, подтверждают, что корвет затонул между 28 и 31 декабря 2023 года. При этом российские и крымские оккупационные чиновники заявляли, что российские войска отразили удары украинских воздушных и морских беспилотников по Севастополю 28 и 30 декабря 2023 года.

Аналитики подчеркнули, что это подтверждение ранее неучтенного успешного украинского удара указывает, что недавняя ударная кампания Украины против оккупированного Крыма, возможно, была более успешной, чем до сих пор утверждали открытые источники. Они также напомнили, что успешная украинская ударная кампания против объектов Черноморского флота России в оккупированном Крыму летом 2023 года заставила российские войска отвести корабли от своей главной базы в оккупированном Севастополе.

В Telegram-канале "Атеш" добавили, что потопленный корвет класса "Тарантул" был украден оккупантами в 2014 году во время захвата Крыма. Он активно использовался ими в боевых целях.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ВСУ назвали точное количество потопленных кораблей Черноморского флота рф.