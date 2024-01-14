В Крыму родился — там и умер

В ночь на субботу, 6 января, украинской драке нанесли удар по аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму. В результате удара был убит командир 43-го отдельного морского штурмового авиационного полка Александр Чернобривый.

Об этом сообщают РосСМИ. Отметим, что тогда украинские Силы обороны нанесли удар по важному объекту оккупантов именно скальпельно-штормовым оружием (SCALP/Storm Shadow).

Мониторинговые телеграм-каналы пишут, что также, кроме Чернобрывого, в результате удара погибли еще трое российских военных.

Что известно о российском командире

Александр Чернобривый, 1985 года рождения, получил образование в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков. Он был уроженцем Крыма, но после окончания учебы в 2007 году получил российское гражданство. Затем его отправили в Черноморский флот. Сначала он был пилотом Су-24, а затем перешел на Су-30СМ. Бархат входил в состав летчиков штурмовой эскадрильи Сакского отдельного штурмового авиаполка.

В 2018 году он был внесен в базу "Миротворец".

Ранее "Телеграф" писал, что Украина может перейти в наступление после получения самолетов F-16. Это может произойти в ближайшие месяцы. Вероятным направлением наступательных действий может стать Крым.