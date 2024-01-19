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Нефтебаза в огне: беспилотники атаковали два важных объекта в регионах РФ (детали и видео)

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Атаке подверглись две области РФ
Атаке подверглись две области РФ. Фото Коллаж

Россияне нервничают

Город Клинцы Брянской области России был атакован беспилотниками, после этого вспыхнул пожар на нефтебазе. Кроме того, БПЛА атаковали Тамбовский пороховой завод в Котовске, где прошлым летом вспыхнул мощный пожар.

Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, беспилотный летательный аппарат самолетного типа якобы "подавлен средствами РЭБ Министерства обороны РФ". В атаке он традиционно обвинил Украину.

"При уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы. По предварительной информации, пострадавших нет. Имеется возгорание резервуаров в обваловании", — написал он в своем Telegram-канале.

В местных пабликах публикуют видео мощного пожара, по их словам его видно из разных точек города. В небо поднимается густой черный дым. Местные жители, снимающие пожар, настроены пессимистично: "Нам п**дец, Люда, ты в курсе?", — говорит на видео одна из них.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

Кроме того, росСМИ пишут, что около 4-х часов утра 19 января, атаке БПЛА подвергся Тамбовский пороховой завод. БПЛА самолётного типа упал на площадку возле цеха по смешиванию порохов. По их данным, пострадавших и разрушений нет, но персонал всё равно эвакуировали. За последний год на этом предприятии дважды происходили взрывы: в июне и в ноябре.

Важно иметь в виду, что российские власти и подконтрольные ей СМИ регулярно подают искаженную информацию. Поэтому реальная картина может кардинально отличаться от их заявлений.

Тамбовский пороховой завод находится в городе Котовск, это один из крупнейших в России производителей пороха. Предприятие выпускает более 200 видов продукции, в частности порох для стрелкового оружия, ручных гранат, выстрелов гранатометов, артиллерийских и минометных боеприпасов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что неизвестные БПЛА в ночь на 18 января впервые достигли Ленинградской области. Была атакована нефтебаза, есть подтверждение попадания в цель.

Теги:
#Пожар #Россия #Беспилотники #Брянская область #Тамбовская область #Нефтебаза