Нефтебаза в огне: беспилотники атаковали два важных объекта в регионах РФ (детали и видео)

Россияне нервничают

Город Клинцы Брянской области России был атакован беспилотниками, после этого вспыхнул пожар на нефтебазе. Кроме того, БПЛА атаковали Тамбовский пороховой завод в Котовске, где прошлым летом вспыхнул мощный пожар.

Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, беспилотный летательный аппарат самолетного типа якобы "подавлен средствами РЭБ Министерства обороны РФ". В атаке он традиционно обвинил Украину.

"При уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы. По предварительной информации, пострадавших нет. Имеется возгорание резервуаров в обваловании", — написал он в своем Telegram-канале.

В местных пабликах публикуют видео мощного пожара, по их словам его видно из разных точек города. В небо поднимается густой черный дым. Местные жители, снимающие пожар, настроены пессимистично: "Нам п**дец, Люда, ты в курсе?", — говорит на видео одна из них.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

Кроме того, росСМИ пишут, что около 4-х часов утра 19 января, атаке БПЛА подвергся Тамбовский пороховой завод. БПЛА самолётного типа упал на площадку возле цеха по смешиванию порохов. По их данным, пострадавших и разрушений нет, но персонал всё равно эвакуировали. За последний год на этом предприятии дважды происходили взрывы: в июне и в ноябре.

Важно иметь в виду, что российские власти и подконтрольные ей СМИ регулярно подают искаженную информацию. Поэтому реальная картина может кардинально отличаться от их заявлений.

Тамбовский пороховой завод находится в городе Котовск, это один из крупнейших в России производителей пороха. Предприятие выпускает более 200 видов продукции, в частности порох для стрелкового оружия, ручных гранат, выстрелов гранатометов, артиллерийских и минометных боеприпасов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что неизвестные БПЛА в ночь на 18 января впервые достигли Ленинградской области. Была атакована нефтебаза, есть подтверждение попадания в цель.