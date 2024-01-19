Путін таки це зробить: у Німеччині назвали строки нападу РФ на НАТО

Потрібно брати ці цифри до уваги

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що погрози від Кремля в бік країн НАТО лунають чи не щодня. Це сигналізує про те, що колись Росія дійсно нападе.

Проте експерти не обмежуються лише абстрактними цифрами, а, за словами Пісторіуса, наводять цілком реальні. Таку думку він висловив видання Tagesspiegel, пише BILD.

"Ми чуємо погрози з Кремля майже щодня – останній раз на адресу наших друзів у Прибалтиці", – сказав міністр оборони: "Тому ми маємо взяти до уваги, що Володимир Путін колись навіть нападе на країну НАТО", — додав Пісторіус.

Наразі він розглядає так загрозу з боку РФ, як цілком реальну.

"Наші експерти очікують, що це стане можливим протягом п'яти-восьми років", — додає політик.

Зауважимо, що, попри явні погрози країна Прибалтики, у Кремлі цілком прямо кажуть про загрозу для Фінляндії у випадку ескалації напруженості між Росією та НАТО. Таку заяву зробив представник РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов. Аргументом для таких дій та красномовних погроз є те, що Фінляндія перебуває біля кордону з РФ.

Раніше "Телеграф" писав, що Північноатлантичний Альянс у січні розпочне найбільші за останні 40 років навчання в Європі. Вони будуть називатися "Стійкий захисник" і в них візьмуть участь одразу 90 тисяч військових. Сценарієм навчань є напад Росії на територію НАТО, що призводить до активації 5 статті Договору НАТО (збройний напад на одного союзника Альянсу розглядається як напад на всіх).