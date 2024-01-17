Пріоритет Путіна інший? У Литві прокоментували загрозу нападу Росії на НАТО

У Кремлі наразі є певні цілі

У той час як світова спільнота активно обговорює ймовірність нападу РФ на НАТО, у Міністерстві оборони Литви заявили, що загрози немає. Річ у тім, що насправді Москва не має ресурсів для відкриття другого фронту.

Наразі пріоритетом окупантів є не програти війну проти України. Про це пише Delfi.

"Доки не завершилися бої в Україні, важко припускати, що Росія перерозподілить пріоритети й почне згуртовувати сили на інших напрямках", — відреагували в оборонному відомстві Литви на публікацію Bild про підготовку Німеччини до можливої війни з РФ.

Проте у Міноборони зауважили, що Росія планує довгострокове збільшення сил у західному регіоні. Для цього окупанти розробили плани розширення інфраструктури та військових частин, проводять інфраструктурні зміни та ділять сфери командування.

"Росія зберігає значні потужності та постійно поповнює їх біля лінії фронту в Україні. Пріоритет Росії на цей момент — не програти у війні з Україною, вона спрямовує на це певні ресурси", — додали у литовському оборонному відомстві.

Про що написав BILD

Зауважимо, що BILD написало про те, що у їхньому розпорядженні зʼявився секретний документ Міністерства оборони Німеччини.

У ньому були наведені дані, що воєнний конфлікт між Росією та країнами НАТО цілком можливий. Також там було прописано докладний сценарій.

За цим планом, війна може розпочатися влітку 2025 року. Буде залучено 300 тисяч військових НАТО. Серед них – 30 тисяч солдатів Німеччини.

Раніше "Телеграф" писав, що політтехнолог Олексій Голобуцький розповів, що натяки Путіна країнам Балтії збігаються зі сценарієм початку війни від Bild.