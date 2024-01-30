На Росію та Крим налетів рій безпілотників: атаковано 4 області РФ

Влада РФ заявила про збиття двох десятків дронів

Росія та окуповані нею території України регулярно піддаються атакам безпілотників — у ніч на 30 січня вони знову заважали росіянам спати. У міноборони РФ заявили, що ППО нібито знищили та перехопили 21 безпілотник, назвавши їх "українськими".

"Засоби ППО вночі знищили та перехопили 21 український безпілотник над Кримом (11), Бєлгородською (5), Брянською (3), Калузькою (1) та Тульською (1) областями, повідомляє міноборони", — пишуть росЗМІ.

Зазначається, що уламки безпілотника, знищеного на околиці Калуги, впали на дах нежитлової будівлі. Займань та постраждалих нібито немає, повідомив губернатор області Владислав Шапша.

Окупаційний "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що сили ППО збили безпілотник над акваторією Чорного моря в районі Бельбека. Пошкоджень інфраструктури нібито немає.

"За попередньою інформацією, сили ППО збили БПЛА над акваторією в районі Бельбека. Усі служби приведені у стан бойової готовності. Рятувальна служба Севастополя на даний момент не фіксує пошкодження інфраструктури", — написав він у своєму Telegram-каналі.

Важливо мати на увазі, що російська влада та підконтрольні їй ЗМІ регулярно подають спотворену інформацію. Тому реальна картина наслідків атак може кардинально відрізнятись від їхніх заяв.

Як повідомляв "Телеграф", днями у місті Туапсе Краснодарського краю Росії виникла масштабна пожежа на нафтобазі. Перед цим повідомлялося про вибухи та роботу російської протиповітряної оборони. Після атаки було паралізовано роботу Туапсинського НПЗ "Роснефти" — єдиного нафтопереробного заводу на чорноморському узбережжі.