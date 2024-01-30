"Стає непередбачуваним гравцем": Україна ризиковано змінює стратегію у війні

Україна робить ставку на знищення військової та економічної переваги Росії

Україна та її президент Володимир Зеленський йдуть на величезні ризики, щоб переламати хід війни з російськими терористами на свою користь. Україна завдає агресивних ударів по російських об'єктах, що не подобається Заходу, оскільки у перспективі може спровокувати прямий конфлікт НАТО та Росії – але Зеленський став одним з ключових гравців, ще й абсолютно непередбачуваним.

Про це пише видання Time, яке написало великий матеріал про українську оборонну промисловість. В матеріалі розповідається, що поки Росія переводить свою економіку на військові рейки, в України маса проблем, від необхідності проводити мобілізацію сотень тисяч людей до затримок із західною допомогу.

Саме остання проблема призвела до того, що влада України перестала сподіватися на допомогу союзників та розширює українське оборонне виробництво. Окрім цього, українська стратегія ведення війни стала значно агресивнішою.

Київ, судячи з усього, не збирається оглядатися на Захід у питанні, по яких об'єктах йому бити в Росії – оскільки ударів завдають власною зброєю, а не західною. Тепер в України можуть "дійти руки" до ліквідації російських посадовців, які забезпечують війну в Україні.

Але головне – українські військові вже почали дуже влучно бити по російській військовій та економічній інфраструктурі. Під ударами України невдовзі можуть опинитися нафтові та зернові об'єкти РФ у Чорноморському регіони, окупований Крим та сакральний для російського диктатора Володимира Путіна Кримський міст. А завадити цьому Захід навряд чи зможе.

"Будь-яка з цих атак (а можливих цілей багато) пов'язана з ризиком відплати з боку Путіна, що призведе до більш безпосереднього залучення НАТО в конфлікт. Ні Росія, ні НАТО не хочуть такого розширення, але війни починають жити своїм власним життям, особливо коли один з ключових гравців – в цьому випадку Зеленський – стає непередбачуваним гравцем, за яким тепер потрібно стежити", – резюмувало видання.

Нагадаємо, що у ніч на 21 січня в районі нафтового термінала Морського торговельного порту в селищі Усть-Луга Ленінградської області стався вибух. Жителі найближчих міст, які живуть неподалік порту, повідомляли про безпілотники. Пізніше там почалася пожежа. З підприємства довелося евакуювати близько 150 осіб. В результаті нафтопереробний завод російської компанії "Новатек" був виведений з ладу; відремонтують його в кращому випадку на початку березня.

25 січня після атаки БПЛА на Туапсе почалася пожежа на нафтобазі. Місцеві жителі чули вибухи, були повідомлення про роботу протиповітряної оборони (ППО) ворога. В результаті удару один з десяти найбільших російських нафтопереробних заводів зупинився через знищення установки первинної обробки нафти.