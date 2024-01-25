Втрати зростають кожну добу: через удар по заводу в Усть-Лузі РФ втрачає космічні суми

За кожен день простою бюджет країни-терористки недоотримує багато фінансів

Відновлення повноцінної роботи заводу "НОВАТЕК" в Усть-Лузі Ленінградської області після ударів дронами в ніч на 21 січня 2024 року займе до двох місяців. Компанія вже зазнає космічних збитків, втрачаючи по 2 млн доларів за кожен день простою.

За місяць завод може втратити близько 60 млн доларів, але загальна сума залежатиме від кількості неробочих діб. Як пише російське видання "Комерсант", деякі відвантаження вже були відновлені з терміналу.

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Поки що відбуваються відвантаження нафтопродуктів, вироблених ще до пожежі. У аналітиків є різні оцінки втрат, але більшість із них сходяться на думці, що день простою коштуватиме заводу $2 млн. Такої позиції дотримуються і фахівці "Брокеркредитсервісу" (БКС). Це російська компанія, яка займається фінансовою діяльністю.

Ремонт на заводі може тривати до двох місяців. Такий прогноз дали джерела, ознайомлені з першими оцінками наслідків ударів дронів по "НОВАТЕКу" в Усть-Лузі. У самій компанії поки не прокоментували інформацію про терміни ремонтних робіт та втрати.

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На нього припадає третина морського експорту всієї російської нафти, тому виведення з ладу заводу украй чутливе для РФ. Але процес відвантаження сировини вже запущено. Як повідомляють джерела, це переважно стабільний газовий конденсат.

З 24 січня "НОВАТЕК" відновив відвантаження із майданчика. У терміналу було пришвартовано два танкери ― Minerva Julie та Chrystal Arctic.

Переважно нафту із заводу купують Китай, ОАЕ, Тайвань, Сінгапур та Малайзія. Сировина до цих країн надходить лише морським шляхом.

Нагадаємо, що в ніч на 21 січня 2024 року невідомі безпілотники вдарили по заводу компанії "НОВАТЕК" у Ленінградській області. З нього регулярно здійснювалися постачання нафти та нафтопродуктів до країн Азії. Завод вийшов із ладу після пожежі. Пізніше стало відомо, що це була операція українських спецслужб. Обійшлося без постраждалих та загиблих.

Для довідки: "НОВАТЕК" — це російська компанія-виробник природного газу. Вона займається також переробкою нафти та експортом енергоресурсів. Належить бізнесменам Леоніду Міхельсону та Геннадію Тимченку, є частка у держкомпанії "Газпром".

Завод "НОВАТЕК" в Усть-Лузі на карті

Раніше "Телеграф" писав, у чому краса удару по "НОВАТЕКу" в Усть-Лузі. Цей завод на узбережжі Балтійського моря був "ласим шматочком" для Сил оборони України.