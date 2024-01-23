Купили окупантам 10 000 fpv-дронів: українці досі платять росіянам за їхню музику та фільми (інфографіка)

Виявилося, що монетизація для росіян під час війни все ж таки працює

Українці, які дивляться російських блогерів у YouTube та слухають російську музику на стрімінгових сервісах, за один рік купили окупантам 10 000 fpv-дронів. Все це завдяки монетизації.

Такі дані з’явилися на War Infographics. Телеграм-канал опублікував відповідну інфоргафіку.

З початком повномасштабного вторгнення для багатьох українців, які споживали насамперед російський контент на YouTube, постало питання совісті: продовжувати дивитися його чи шукати заміну. Хтось вирішив категорично відмовитись від усього, що виробляє РФ. Інші продовжили споживати інформаційний продукт ворога, нехай навіть у безневинному гумористичному чи навчальному форматі, який "поза політикою" та "не монетизується".

Виявляється, що монетизація все ж таки працює. І росіяни заробляють на українцях.

Як насправді працює монетизація YouTube під час війни

У березні 2022 року Google заявив, що закриває можливість купувати рекламні оголошення на території Росії, а також інші функції, пов’язані із монетизацією каналів YouTube. Але є низка нюансів. Заробити все ж таки можна на:

· Покази реклами у відео

· Спонсорство

· Суперфункціях

· Інтеграціях у відео

· Продажі сувенірної продукції

Здебільшого українці пропонують заробити громадянам РФ на рекламі. Як це працює? Екосистема YouTube складається з трьох гравців: авторів, рекламодавців та глядачів. Автори створюють контент та підключають монетизацію, розставляючи рекламу протягом відео. YouTube показує її глядачеві, а потім виводить ціну за 1000 переглядів. Google автоматично вибирає рекламу під кожного користувача окремо. У кожній країні свої рекламодавці. Тому різні глядачі бачать різну рекламу на тому самому відео. Тобто коли українці дивляться російський контент, їм YouTube показує українську рекламу. При цьому автору з РФ йде дохід за її перегляд на відео.

Як росіяни виводять гроші з YouTube під час війни

Автори контенту на YouTube виводять кошти за допомогою AdSense. Цей сервіс прив’язується до каналу і щомісяця відправляє туди гроші за рекламу. Далі можна вивести дохід на банківську картку або вибрати інший доступний спосіб.

Раніше "Телеграф" розповів, скільки росіяни заробляють на постачаннях до Європи нафти та газу.