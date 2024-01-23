Купили оккупантам 10 000 fpv-дронов: украинцы до сих пор платят россиянам за их музыку и фильмы (инфографика)

Оказалось, что монетизация для россиян во время войны все же работает

Украинцы, которые смотрят российских блоггеров в YouTube и слушают русскую музыку на стриминговых сервисах, за один год фактически купили оккупантам 10 000 fpv-дронов. Все это благодаря монетизации.

Такие данные появились на UA War Infographics. Телеграм-канал опубликовал соответствующую инфоргафику.

С началом полномасштабного вторжения для многих украинцев, потреблявших прежде российский контент на YouTube, возник вопрос совести: продолжать смотреть его или искать замену. Кто-то решил категорически отказаться от всего, что продуцирует РФ. Другие продолжили потреблять информационный продукт врага, пусть даже в невинном юмористическом или учебном формате, который "вне политики" и "никак не монетизируется".

Оказывается, что монетизация все же работает. И россияне зарабатывают на украинцах.

Как на самом деле работает монетизация YouTube во время войны

В марте 2022 года Google заявил, что закрывает возможность покупать рекламные объявления на территории России, а также другие функции, связанные с монетизацией YouTube каналов. Но есть ряд нюансов. Заработать все же можно на:

· Показах рекламы в видео

· Спонсорстве

· Суперфункциях

· Интеграциях в видео

· Продаже сувенирной продукции

В основном украинцы дают заработать гражданам РФ на рекламе. Как же это работает? Экосистема YouTube состоит из трех игроков: авторов, рекламодателей и зрителей. Авторы создают контент и подключают монетизацию, расставляя рекламу на протяжении видео. YouTube показывает ее зрителю, а затем выводит цену за 1000 просмотров. Google автоматически подбирает рекламу под каждого пользователя в отдельности. В каждой стране свои рекламодатели. Поэтому разные зрители видят разную рекламу на одном и том же видео. То есть, когда украинцы смотрят российский контент, им YouTube показывает украинскую рекламу. При этом автору из РФ идет доход за её просмотр на его видео.

Как россияне выводят деньги из YouTube во время войны

Авторы контента в YouTube выводят средства с помощью AdSense. Этот сервис привязывается к каналу и раз в месяц отправляет туда деньги за рекламу. Далее можно вывести доход на банковскую карту или выбрать другой доступный способ.

Ранее "Телеграф" рассказал, сколько россияне зарабатывают на поставках в Европу нефти и газа.