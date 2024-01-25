Потери растут каждые сутки: из-за удара по заводу в Усть-Луге РФ теряет космические суммы

За каждый день простоя бюджет страны-террористки недополучает много финансов

Восстановление полноценной работы завода "НОВАТЭК" в Усть-Луге Ленинградской области России после ударов дронами в ночь на 21 января 2024 года займет до двух месяцев. Компания уже несет космические убытки, теряя по 2 млн долларов за каждый день простоя.

За месяц завод может потерять порядка 60 млн долларов, но общая сумма будет зависеть от количества нерабочих суток. Как пишет российское издание "Коммерсант", некоторые погрузки уже были возобновлены с терминала.

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Пока происходят отгрузки нефтепродуктов, произведенных еще до пожара. У аналитиков есть разные оценки потерь, но большинство их них сходятся во мнении, что каждый день простоя будет стоить заводу $2 млн. Такой позиции придерживаются и специалисты "Брокеркредитсервиса" (БКС). Это российская компания, которая занимается финансовой деятельностью.

Ремонт на заводе может затянуться на срок до двух месяцев. Такой прогноз дали источники, ознакомленные с первыми оценками последствий ударов дронов по "НОВАТЭКу" в Усть-Луге. В самой компании пока не прокомментировали информацию о сроках ремонтных работ и потерях.

Как работает завод "НОВАТЭК" после атаки БПЛА

На него приходится треть морского экспорта всей российской нефти, поэтому выведение из строя завода крайне чувствительно для РФ. Но процесс отгрузки сырья уже запущен. Как сообщают источники, это преимущественно стабильный газовый конденсат.

С 24 января "НОВАТЭК" возобновил отгрузки с площадки. У терминала были пришвартованы два танкера ― Minerva Julie и Chrystal Arctic.

Преимущественно нефть с завода покупают Китай, ОАЭ, Тайвань, Сингапур и Малайзия. Сырье в эти страны поступает только морским путем.

Напомним, что в ночь на 21 января 2024 года неизвестные беспилотники ударили по заводу компании "НОВАТЭК" в Ленинградской области. С него регулярно осуществлялись поставки нефти и нефтепродуктов в страны Азии. Завод вышел из строя после пожара. Позже стало известно, что это являлось операцией украинских спецслужб. Обошлось без пострадавших и погибших.

Для справки: "НОВАТЭК" ― это российская компания-производитель природного газа. Она занимается также переработкой нефти и экспортом энергоресурсов. Принадлежит бизнесменам Леониду Михельсону и Геннадию Тимченко, есть доля у госкомпании "Газпром".

Завод "НОВАТЭК" в Усть-Луге на карте

Ранее "Телеграф" писал, в чем прелесть удара по "НОВАТЭКу" в Усть-Луге. Этот завод на побережье Балтийского моря был "лакомым кусочком" для Сил обороны Украины.