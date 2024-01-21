Дроны уже летали над резиденцией Путина: хватит ли россиянам ПВО, чтобы отбить все атаки

К сценарию, что война перейдет на территорию РФ, россияне не были готовы

В России не хватит средств противовоздушной обороны, чтобы защитить все объекты. При этом оккупанты вряд ли снимут ПВО с фронта, чтобы обеспечить охрану внутри РФ.

Об этом в эфире телемарафона рассказал военный эксперт Алексей Гетьман. Он отметил, что наши БПЛА уже летали над резиденцией российского диктатора Владимира Путина на Валдае, которая должна была быть тщательно защищена со всех сторон

"Это значит, что у нас есть дальнобойное и высокоточное оружие… Будут ли они снимать с фронта ПВО, чтобы обеспечить охрану объектов вглубь РФ – вряд ли. Мы же можем бить не только по Москве и Санкт-Петербургу… Пусть берегутся", — сказал Гетьман.

Он также добавил, что к такому повороту событий россияне точно не было готовы. Они не рассчитывали, что война однажды перейдет на их земли.

"И как они будут защищаться – их проблемы", — подытожил военный эксперт.

Отметим, что во время атаки по нефтебазе в Санкт-Петербурге в ночь на 18 января, один из БПЛА пролетел над резиденцией Владимира Путина на Валдае.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 18 января по Санкт-Петербургу ударили уникальными украинским дроном. Он пролетел более 1200 км и поразил важную цель.