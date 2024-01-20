Дрон Warmate 3.0 поразил "жирную" цель россиян: что это за беспилотник (видео)

Цена комплекса Warmate чуть больше 40 тысяч долларов, а его цель стоит десятки миллионов

Украина использует на фронте немало разнообразных дронов, среди которых украинские разработки и беспилотники из-за границы. Один из таких – БПЛА "Warmate 3.0". На днях поразили ЗРК "Тор" россиян.

Об этом рассказали в соцсетях Главного управления разведки. Вражеский ЗРК пытался сбить дрон на подлете, однако промазал, что позволило поразить его. "Тор" — дорогостоящий зенитно-ракетный комплекс, на 2005 год его стоимость достигала по оценке около 24,1 млн. долларов США.

Дрон Warmate 3.0 – польского производства. Его название переводится с английского как "боевой товарищ". Впервые изготовитель WB Electronics представили его в 2014 году. В Украине есть предприятие, имеющее лицензию на его серийное производство. Беспилотник запускается из пусковой установки. Есть несколько вариантов боеголовок — ударные (осколочно-фугасные, кумулятивные, термобарические) и разведывательные.

Характеристики Warmate:

Радиус действия — 10 км,

Продолжительность баражирования — 30 мин,

Максимальная скорость — 150 км/ч,

Максимальная высота – 500 метров,

Рабочая высота – 30-200 метров,

Масса взрывчатого вещества – до 800 г.

Управление полетом может происходить в автоматическом режиме. БПЛА имеет систему возврата при не срабатывании. Дрон Warmate также применяли летом 2022 против оккупантов в Энергодаре.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что антидроновые ружья снова стали нужны на фронте. Все из-за смены тактики россиян и использования ими определенных частот.