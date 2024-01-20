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Дрон Warmate 3.0 вразив "жирну" ціль росіян: що це за безпілотник (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Дрон Warmate Новина оновлена 20 січня 2024, 11:09
Дрон Warmate. Фото defence24.com

Ціна комплексу Warmate трохи більше за 40 тисяч доларів, а його ціль вартує десятки мільйонів

Україна використовує на фронті чимало різноманітних дронів, серед яких українські розробки та безпілотники з-за кордону. Один з таких — БПЛА "Warmate 3.0". Днями ним вразили ЗРК "Тор" росіян.

Про це розповіли у соцмережах Головного управління розвідки. Ворожий ЗРК намагався збити дрон на підльоті, однак промазав, що дозволило вразити його. "Тор" — дороговартісний зенітно-ракетний комплекс, на 2005 рік його вартість сягала за оцінкою близько 24,1 млн доларів США.

Дрон Warmate 3.0 — польського виробництва. Його назва перекладається з англійської як "бойовий товариш". Вперше виробник WB Electronics представили його у 2014 році. В Україні є підприємство, що має ліцензію на його серійне виробництво. Безпілотник запускається з пускової установки. Має кілька варіантів боєголовок — ударні (осколково-фугасні, кумулятивні, термобаричні) та розвідувальні.

Характеристики Warmate:

  • Радіус дії — 10 км,
  • Тривалість баражування — 30 хв,
  • Максимальна швидкість — 150 км/год,
  • Максимальна висота — 500 метрів,
  • Робоча висота — 30-200 метрів,
  • Маса вибухової речовини — до 800 г.

Керування польотом може відбуватися в автоматичному режимі. БПЛА має систему повернення при неспрацюванні. Дрон Warmate також застосовували влітку 2022 році проти окупантів в Енергодарі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що антидронові рушниці знову стали потрібні на фронті. Все через зміну тактики росіян та використання ними певних частот.

Теги:
#Зброя #ГУР #Дрон