Дрон Warmate 3.0 вразив "жирну" ціль росіян: що це за безпілотник (відео)

Ціна комплексу Warmate трохи більше за 40 тисяч доларів, а його ціль вартує десятки мільйонів

Україна використовує на фронті чимало різноманітних дронів, серед яких українські розробки та безпілотники з-за кордону. Один з таких — БПЛА "Warmate 3.0". Днями ним вразили ЗРК "Тор" росіян.

Про це розповіли у соцмережах Головного управління розвідки. Ворожий ЗРК намагався збити дрон на підльоті, однак промазав, що дозволило вразити його. "Тор" — дороговартісний зенітно-ракетний комплекс, на 2005 рік його вартість сягала за оцінкою близько 24,1 млн доларів США.

Дрон Warmate 3.0 — польського виробництва. Його назва перекладається з англійської як "бойовий товариш". Вперше виробник WB Electronics представили його у 2014 році. В Україні є підприємство, що має ліцензію на його серійне виробництво. Безпілотник запускається з пускової установки. Має кілька варіантів боєголовок — ударні (осколково-фугасні, кумулятивні, термобаричні) та розвідувальні.

Характеристики Warmate:

Радіус дії — 10 км,

Тривалість баражування — 30 хв,

Максимальна швидкість — 150 км/год,

Максимальна висота — 500 метрів,

Робоча висота — 30-200 метрів,

Маса вибухової речовини — до 800 г.

Керування польотом може відбуватися в автоматичному режимі. БПЛА має систему повернення при неспрацюванні. Дрон Warmate також застосовували влітку 2022 році проти окупантів в Енергодарі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що антидронові рушниці знову стали потрібні на фронті. Все через зміну тактики росіян та використання ними певних частот.