Bloomberg: удары украинских БПЛА полностью остановили завод "Новатэка" в Усть-Луге

Это единственный завод российской компании, работающий на экспорт нефти и нефтепродуктов

В результате удара украинских беспилотников по терминалу порта Усть-Луга в Ленинградской области России полностью остановилась работа завода компании "Новатэк", принадлежащего одноименной российской компании. Именно это предприятие было мишенью удара, нанесенного БПЛА в ночь с 20 на 21 января.

Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на официальную информацию компании. Когда завод снова начнет работу, пока неизвестно.

Как пишет издание, на заводе компании сейчас остановлены все технологические процессы из-за "внешнего влияния" и пожара. Пострадавших в результате атаки, которая являлась спецоперацией украинских спецслужб, нет.

Завод занимается переработкой стабильного газового конденсата, поставляемого с Пуровского завода компании, в нефть и нефтепродукты. Также он отгружает переработанное через морской порт Усть-Луга. Недалеко от завода – специальный терминал, где хранится готовая продукция. А еще – это единственный завод "Новатэка", который работает на экспорт.

Компания, к слову, принадлежит друзьям российского диктатора Владимира Путина, олигархам Геннадию Тимченко и Леониду Михельсону, а также корпорации "Газпром". За прошлый год завод только по официальным данным переработал более 7 млн. конденсата, все произведенное им пошло на экспорт в другие страны.

Напомним, что в ночь на 21 января в районе нефтяного терминала Морского торгового порта в поселке Усть-Луга Ленинградской области произошел взрыв. Жители ближайших городов, живущих неподалеку от порта, сообщали о беспилотниках.

Позже там начался пожар. С предприятия пришлось эвакуировать около 150 человек.

Ранее "Телеграф" писал, что в российской Туле вечером 20 января произошел непонятный "хлопок", переполошивший жителей города. Взрывы сначала раздались в Кириевском и других населенных пунктах к югу от Тулы, а позже добрались и до самого города.