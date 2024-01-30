"Становится непредсказуемым игроком": Украина рискованно меняет стратегию в войне

Украина делает ставку на уничтожение военного и экономического превосходства России

Украина и ее президент Владимир Зеленский идут на огромные риски, чтобы переломить ход войны с российскими террористами в свою пользу. Украина наносит агрессивные удары по российским объектам, что не нравится Западу, поскольку в перспективе может спровоцировать прямой конфликт НАТО и России – но Зеленский стал одним из ключевых игроков, еще абсолютно непредсказуемым.

Об этом пишет издание Time, написавшее обширный материал об украинской оборонной промышленности. В материале рассказывается, что пока Россия переводит свою экономику на военные рельсы, у Украины масса проблем, от необходимости проводить мобилизацию сотен тысяч человек до задержек с западной помощью.

Именно последняя проблема привела к тому, что власти Украины перестали надеяться на помощь союзников и расширяют украинское оборонное производство. Кроме этого, украинская стратегия ведения войны стала более агрессивной.

Киев, судя по всему, не собирается оглядываться на Запад в вопросе, по каким объектам ему бить в России – поскольку удары наносят собственным оружием, а не западным. Теперь у Украины могут "дойти руки" до ликвидации российских чиновников, обеспечивающих войну в Украине.

Но главное – украинские военные уже начали очень точно бить по российской военной и экономической инфраструктуре. Под ударами Украины могут оказаться нефтяные и зерновые объекты РФ в Черноморском регионе, оккупированный Крым и сакральный для российского диктатора Владимира Путина Крымский мост. А помешать этому Запад вряд ли сможет.

"Любая из этих атак (а возможных целей много) связана с риском возмездия со стороны Путина, что приведет к более непосредственному вовлечению НАТО в конфликт. Ни Россия, ни НАТО не хотят такого расширения, но войны начинают жить своей собственной жизнью, особенно когда один из ключевых игроков – в этом случае Зеленский – становится непредсказуемым игроком, за которым теперь нужно следить", – резюмировало издание.

Напомним, что в ночь на 21 января в районе нефтяного терминала Морского торгового порта в поселке Усть-Луга Ленинградской области произошел взрыв. Жители ближайших городов, живущих неподалеку от порта, сообщали о беспилотниках. Позже там начался пожар. С предприятия пришлось эвакуировать около 150 человек. В результате нефтеперерабатывающий завод российской компании "Новатек" был выведен из строя; отремонтируют его в лучшем случае в начале марта.

25 января после атаки БПЛА на Туапсе начался пожар на нефтебазе. Местные жители слышали взрывы, были сообщения о работе противовоздушной обороны (ПВО) врага. В результате удара один из десяти крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов остановился из-за уничтожения установки первичной обработки нефти.