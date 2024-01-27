В оккупированном Крыму снова громко: где на этот раз слышали взрывы

В небо поднялся дым

В оккупированном Севастополе, Крым, около 6:45 субботы, 27 января, прогремел взрыв. Сообщают, что после него в небо поднялось облако дыма. Оккупационные "власти" уже заявили, что это якобы была тренировка военных.

О взрыве пишут местные Telegram-каналы. По сообщениям местных жителей, звуки взрыва были слышны на проспекте Победы, в районе Стрелки и на улице генерала Хрюкина.

На инцидент уже отреагировал оккупационный "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев. По его данным, "в городе все спокойно", но российские и оккупационные власти регулярно подают искаженную информацию, поэтому реальная картина может кардинально отличаться от их заявлений.

"Громкие звуки, которые были слышны в центре города — это военные проводили тренировку расчетов ППДО со стрельбой из гранатометов. В городе все спокойно", — заявил Развожаев.

Стоит отметить, что жизнь в оккупированном Россией Крыму давно перестала быть спокойной. Взрывы там происходят регулярно. Например, в декабре полуостров подвергся мощной атаке дронами и ракетами. Тогда оккупанты заявили о работе ПВО и сбитии десятков беспилотников.

В январе взрывы гремели в Севастополе и Евпатории. Местные жители слышали звук пролетающей ракеты перед взрывом в Евпатории.

Однако, как сообщал "Телеграф", это не единственные неприятности оккупированного Севастополя. Недавно оккупанты оставили весь город без воды. Люди были вынуждены топить снег, чтобы добыть хоть какую-то воду.