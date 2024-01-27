Война – день 703: битва за Авдеевку продолжается, на фронтах неспокойно

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре суббота, 27 января 2024 года. Российское вторжение длится уже 703-й день. Битва за Авдеевку продолжается, на других фронтах тоже неспокойно. Между тем помощи от США для Украины что-то не видно.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 27 января, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В воздушном пространстве Украине пока нет угроз. Все спокойно. Между тем Координационный штаб по обращению с военнопленными сделал важное заявление относительно подлинности списков пленных, которые ранее публиковали россияне.

Информацию за 24 января смотрите по ссылке: Война — день 700: РФ атакует украинские города и перехватывает инициативу на фронте

О том, что происходило 25 января, читайте в материале: Война — день 701: ситуация на фронте усложняется, кафиры рвутся к Авдеевке

Что было в Украине 26 января — читайте по ссылке: Война — день 702: странная ситуация в Авдеевке и подготовка Европы к войне