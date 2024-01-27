Війна — день 703: битва за Авдіївку триває, на фронтах неспокійно

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі субота, 27 січня 2024 року. Російське вторгнення триває вже 703 день. Битва за Авдіївку продовжується, на інших фронтах теж неспокійно. Тим часом допомоги від США для України щось не видно.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 27 січня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У повітряному просторі Україні наразі немає загроз. Все спокійно. Тим часом Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими зробив важливу заяву щодо справжності списків полонених, які раніше публікували росіяни.

Інформацію за 24 січня дивіться за посиланням: Війна — день 700: РФ атакує українські міста та перехоплює ініціативу на фронті

Про те, що відбувалося 25 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 701: ситуація на фронті ускладнюється, окупанти рвуться до Авдіївки

Що було в Україні 26 січня — читайте за посиланням: Війна — день 702: дивна ситуація в Авдіївці та підготовка Європи до війни