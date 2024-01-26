Падіння Іл-76 під Бєлгородом: Координаційний штаб зробив заяву щодо списків полонених

Росіяни намагаються приховати причини та наслідки падіння Іл-76

Українських полонених у кількості 65 осіб, списки імен яких опублікували нещодавно російські терористи, дійсно планувалося повернути в Україну в рамках обміну військовополоненими 24 січня. Обмін зірвали російські терористи.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими під час зустрічі з рідним та близькими військовополонених 26 січня. Втім, за інформацією штабу, відсутні докази того, що на борту літака дійсно знаходилася така кількість людей.

"Наразі відсутні відомості, які б вказували на те, що в тому літаку могла перебувати така кількість людей. Водночас версія російської пропаганди про те, що вказаний Іл-76М міг перевозити 65 українських військовополонених на обмін досі викликає багато запитань", – сказав голова Штабу, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

Перший заступник голови СБУ Сергій Андрущенко зазначив, що Росія намагається приховати від громадськості справжні причини та наслідки аварії літака. Так, місце падіння охоронялося співробітниками ФСБ РФ та військовими, а міжнародних експертів росіяни допускати відмовились.

Росіяни на запит України щодо долі військовополонених відповіли з великою затримкою, надавши посилання на списки, які вже публікували російські пропагандисти. Там дійсно вказані імена та прізвища тих, кого планували до обміну, але родичі на доступних відеоматеріалах не упізнали своїх серед показаних кількох загиблих.

"Координаційний штаб наполягає на всебічному та компетентному міжнародному розслідуванні цієї події та зробить все можливе, аби правда була встановлена", – сказано у повідомленні за підсумками зустрічі.

Нагадаємо, 24 січня, у Корочанському районі Білгородської області впав російський військово-транспортний літак Іл-76. У Росії заявили, що нібито на борту було 65 полонених українських військових, шість членів екіпажу та троє супроводжуючих. Вони звинуватили у збитті літака Україну. У ГУР Міноборони підтвердили, що цього дня мав відбутися обмін полоненими. Однак те, що у літаку перебували українські військовополонені, у розвідці не підтвердили. За добу після катастрофи Росія так і не надала доказів того, що на борту перебували українські військовополонені.

Зазначимо, що раніше у Головному управлінні розвідки (ГУР) України заявляли, що окупанти могли використовувати українських військовополонених як живий щит. На борту Іл-76 могли бути ракети для С-300. Це лише одна із версій. Усі обставини зараз вивчаються.

Раніше "Телеграф" писав, що Путін прокоментував знищення Іл-76. Він заявив, ніби Україна знала, що на борту військовополонені. А ракети, запущені у літак, французькі чи американські.