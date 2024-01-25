Свідома провокація? У ГУР припустили, що насправді могло бути на борту Іл-76

Росіянам закони війни неписані

Росіяни могли використовувати українських військовополонених як живий щит для транспортування боєкомплектів і озброєння для ракетних комплексів на Іл-76, який впав у Бєлгородській області. Таке припущення висловили у Головному управлінні розвідки.

Про це пише "Радіо Свобода", посилаючись на коментар представника ГУР МОУ Андрія Юсова. Зазначається, що версія про "дружній вогонь" росіян також може відповідати дійсності.

"На борту могли бути як ракети для комплексу С-300, так і одночасно ракети й люди. Мова йде про великий військовий літак. Він був завантажений лише на третину, виходячи з їхніх слів. Чи був сенс використовувати саме цей борт? Також паралельно одночасно з ним були й інші літаки – це АН-26 і АН-72 в просторі поруч із Ілом, який зазнав авіатрощі. Багато обставин, які потребують розслідування і максимального вивчення", — зауважив Юсов.

Представник ГУР наголосив, що за нормами міжнародного права держава, яка утримує військовополонених, несе повну відповідальність за їхню безпеку. Зокрема, й під час транспортування до обміну.

Україна, зі своєї сторони, всі умови та зобов’язання виконала. ГУР, як каже Юсов, може припустити будь-які сценарії, включно зі свідомою провокацією, також із використанням українських військовополонених фактично як живого щита для транспортування БК і озброєння для ракетних комплексів, які нищать українські міста.

Проте представник ГУР і не відкидає те, що Росія могла й сама збити цей літак. Адже, наприклад, російські сили ППО могли сприйняти як ціль український розвідувальний БПЛА, але випущені ракети або розрахунок ПЗРК помилився і збив свій же літак. Це одна з версій.

За словами Юсова, місце, де впав літак, це — фактично зона бойових дій. У середу, 24 січня, там спостерігалось активне застосування безпілотних літальних апаратів з обох боків. Зокрема, й Україна застосовувала розвідувальні дрони, як могли бути ціллю для засобів ППО і протиракетної оборони росіян.

"Власне це той сценарій, який уже неодноразово відбувався на Росії, коли так званий "дружній вогонь" знищував їхню авіацію: і транспортну, і військову. І ще раз наголосимо, що мова зараз йде саме про військовий літак, в якому полонених в принципі не повинно було бути", — резюмує представник ГУР.

Раніше "Телеграф" писав, що представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що на борту Іл-76, який впав у Бєлгородській області, мали летіти військово-політичні VIP-персони Росії. Проте в останній момент ФСБ заборонила їм сідати у літак.