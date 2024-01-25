Сознательная провокация? В ГУР предположили, что действительно могло быть на борту Ил-76

Россиянам законы войны неписаны

Россияне могли использовать украинских военнопленных как живой щит для транспортировки боекомплектов и вооружения на борту Ил-76, который упал в Белгородской области. Такое предположение было высказано в Главном управлении разведки.

Об этом пишет "Радио Свобода", ссылаясь на комментарий представителя ГУР МОУ Андрея Юсова. Отмечается, что версия о "дружеском огне" россиян также может соответствовать действительности.

"На борту могли быть как ракеты для комплекса С-300, так и одновременно ракеты и люди. Речь идет о большом военном самолете. Он был загружен лишь на треть, исходя из их слов. Был ли смысл использовать именно этот борт? Также параллельно одновременно с ним были и другие самолеты — это АН-26 и АН-72 в пространстве рядом с Илом, который испытал авиатрость. Много обстоятельств, требующих расследования и максимального изучения", — отметил Юсов.

Представитель ГУР подчеркнул, что по нормам международного права государство, удерживающее военнопленных, несет полную ответственность за их безопасность. В частности, и при транспортировке к обмену.

Украина со своей стороны все условия и обязательства выполнила. ГУР, как говорит Юсов, может предположить любые сценарии, включая сознательную провокацию, также с использованием украинских военнопленных фактически как живого щита для транспортировки БК и вооружения для ракетных комплексов, уничтожающих украинские города.

Однако представитель ГУР и не исключает того, что Россия могла и сама сбить этот самолет. Ведь, например, российские силы ПВО могли воспринять как цель украинский разведывательный БПЛА, но выпущенные ракеты или расчет ПЗРК ошибся и сбил свой самолет. Это одна из версий.

По словам Юсова, место, где упал самолет, это фактически зона боевых действий. В среду, 24 января, там наблюдалось активное применение беспилотных летательных аппаратов по обе стороны. В частности, Украина применяла разведывательные дроны, которые могли быть целью для средств ПВО и противоракетной обороны россиян.

"Собственно, это тот сценарий, который уже неоднократно происходил на России, когда так называемый "дружеский огонь" уничтожал их авиацию: и транспортную, и военную. И еще раз подчеркнем, что речь сейчас идет именно о военном самолете, в котором пленных в принципе не должно было быть", — резюмирует представитель ГУР.

Ранее "Телеграф" писал, что представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что на борту упавшего в Белгородской области Ил-76 должны были лететь военно-политические VIP-персоны России. Однако в последний момент ФСБ запретило им садиться в самолет.