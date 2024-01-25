Крушение Ил-76 возле Белгорода: что точно известно на данный момент

В заявлениях россиян заметили ряд нестыковок

В среду, 24 января, около 10:00 в Белгородской области России потерпел крушение российский военно-транспортный самолет Ил-76. "Телеграф" собрал всю информацию о происшествии, которая известна на данный момент.

Первыми о крушении сообщили российские СМИ. Позже эту информацию подтвердил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Реакция РФ и нестыковки в данных

После этого в Минобороны РФ заявили, что на борту Ил-76 якобы находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, 6 членов экипажа самолета и трое сопровождающих. Кроме того, глава Комитета по обороне российской Госдумы Андрей Картаполов обвинил ВСУ в якобы сбитии самолета и заявил, что это было "намеренно".

Также Картаполов сказал, что был еще один самолет. Он также якобы перевозил пленных, но был развернут после падения первого.

Стоит отметить, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя крушение самолета, также заявил, что на борту самолета якобы находились украинские военнопленные. При этом он отметил, что "пока непонятно до конца, что произошло".

Российский Telegram-кана SHOT сообщил, что пилот смог увести горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново, борт упал в поле. Однако паблик не подтвердил информацию, что на борту были украинские военнопленные.

Яблоново на карте

Пропагандистка Маргарита Симоньян опубликовала фото с якобы списком украинских военнопленных, находившихся на борту Ил-76, там 65 фамилий, но некоторые из этих людей уже могут находиться в Украине. Есть неподтвержденная информация (УНИАН ссылается на список пленных, найденный в соцсетях), что якобы данные целых 17 человек из списка Симоньян совпадают с данными 17 ранее освобожденных военнослужащих ВСУ.

Бывший военнопленный Максим Колесников усомнился, что 65 пленных летели в сопровождении 3 конвоиров, мол, обычно россияне перестраховываются и присылают большее число охранников. В его случае это было 20 телохранителей на 50 пленных.

Стоит отметить, что спустя сутки после катастрофы Россия так и не предоставила доказательств того, что на борту находились украинские военнопленные.

Реакция Украины

Издание "Украинская правда" со ссылкой на Вооруженные силы Украины написало, что ВСУ подтвердили падение самолета, заявив, что он перевозил ракеты для ЗРК С-300. Об этом же могут свидетельствовать личности пилотов, служивших в авиаполке, постоянно перевозившем в Белгород боеприпасы.

В сою очередь Генштаб Вооруженных сил Украины обнародовал заявление, в котором прямо не указывалось о причастности ВСУ к крушению Ил-76. В Генштабе отметили, что и впредь будут принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что 24 января действительно был запланирован обмен военнопленными. При этом в ГУР отметили, что сейчас у разведки нет достоверной и исчерпывающей информации по поводу того, кто именно находился на борту самолета и в каком количестве.

Там также объяснили, что Россия в этот раз не обеспечила безопасность наших граждан. В разведке говорят, что украинская сторона не была поставлена в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города Белгород в определенный период времени, как неоднократно делалось в прошлом. В ГУР сделали предположение, что речь может идти о спланированных и преднамеренных действиях России с целью дестабилизации ситуации в Украине и ослабления международной поддержки нашего государства.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с требованием провести международное расследование крушения самолета Ил-76. По его словам, необходимо установить четкие факты всех обстоятельств происшествия, особенно с учетом того, что падение самолета произошло на российской стороне и вне украинского контроля.

Как сообщил "Телеграфу" источники в Службе безопасности Украины, по факту падения самолета Ил-76 в Белгородской области СБУ открыла уголовное производство. Расследование осуществляется по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). В настоящее время проводится комплекс мер по выяснению всех обстоятельств падения воздушного судна россиян.

Мнения специалистов

Военный эксперт Александр Коваленко отмечает, что вместо 74 человек, о которых заявили РФ, на борту самолет находились 6 членов экипажа. Он обратил внимание, что на поле, где упал самолет, нет признаков разбросанных тел.

Российские издания "Медиазона" и "Важные истории", а также украинский OSINT-аналитик "Ящик Пандоры" сообщили, что российский самолет летел в направлении от границы с Украиной, а не к ней. К этому выводу они пришли, проанализировав кадры падения самолета, распространенные в сети.

Известный украинский блогер Роман Шрайк, просмотрев записи, подметил важную деталь. По его мнению, фрагменты поврежденной обшивки, которая посечена осколками, могут говорить о применении против самолета зенитной ракеты. Он сообщил, что бортовой номер самолета RF-86828.

По версии блогера, "самолет Ил-76 летел в Белгород, там выгрузил то ли людей, то ли груз, а потом взлетел и вскорости был сбит ЗСУ". Он подчеркнул, что после этого "российская сторона психанула, отменила обмен и выдала свою версию".

Напомним, военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев заявил "Телеграфу", что пропагандистская шумиха в России вокруг падения самолета Ил-76 в Белгородской области РФ является провокацией Кремля для срыва военно-технического сотрудничества Запада с Украиной.