Зеленский отреагировал на крушение Ил-76 в России: Украина хочет международного расследования

Украина хочет установить все обстоятельства случившегося

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на информацию о падении в России самолета Ил-76, на котором, по информации россиян, якобы находились украинские военнопленные.

Как рассказал глава государства в традиционном видеообращении по итогу 24 января, Украина будет настаивать на проведении международного расследования инцидента.

По его словам, он заслушал доклады от министра обороны Рустема Умерова, главнокомандующего Валерия Залужного, начальника Генштаба Сергея Шапталы, главы ГУР Кирилла Буданова и главы СБУ Василия Малюка.

"Очевидно, что россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями нашего общества", — отметил он.

Зеленский добавил, что необходимо установить четкие факты всех обстоятельств происшествия, особенно с учетом того, что падение самолета произошло на российской стороне и вне украинского контроля.

По его словам, главком и глава генштаба сообщили об использовании ПВО, ГУР займется выяснением судьбы всех пленных, а СБУ проведет расследование.

"Я дал поручение министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров об имеющихся данных в Украине. Наше государство будет настаивать на международном расследовании", — добавил Зеленский.

Напомним, ранее украинские СМИ со ссылкой на источники писали, что самолет перевозил ракеты. Россия в свою очередь обвинила в крушении самолета ВСУ и заявила, что на борту якобы находились более 60 украинцев военнопленных.

В настоящее время в ГУР не могут подтвердить информацию россиян, однако там отмечают, что украинскую сторону в известность о необходимости обеспечить безопасность воздушного пространства они не ставили.