Уничтожение Ил-76 под Белгородом: военный аналитик поймал российскую пропаганду на лжи

Падение транспортника в Белгородской области стало для врага инструментом информационной спецоперации

Пропагандистская шумиха в России вокруг падения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области РФ является провокацией Кремля для срыва военно-технического сотрудничества Запада с Украиной. Об этом в разговоре с "Телеграфом" рассказал военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

Разногласия в данных

Эксперт обратил внимание на разногласия в данных, озвучиваемых российской стороной. Так, депутат Госдумы России Картаполов утверждает, что на борту одного самолета находились 65 украинских военнопленных, а на другом — еще 80 человек. В общей сложности — 145 человек.

– А теперь основное. Картаполов утверждает, что стороны готовили обмен в формате 192 на 192. То есть, один к одному. Но тогда возникает вопрос. 192 человек готовила российская сторона к обмену, а везли на обмен 145, где еще 47 украинских пленников? То есть Картаполов фактически сразу признает тот факт, что РФ пошла на срыв обмена военнопленных, — говорит аналитик.

Кроме того, российская сторона не объяснила, зачем было привлечено два Ил-76, если один самолет способен перевозить до 130 бойцов с парашютами, личным оружием и боеприпасами, а без них — даже больше.

– Еще один момент. Российские паблики, на которые так любят ссылаться украинские СМИ, сообщают, что к моменту взрывов пилоты начали выбрасывать из кабины какие-то предметы. Соответственно, возникает вопрос: если это поражение самолета на территории РФ, для чего необходимо выбрасывать эти предметы? Это же не враждебная территория, где нужно избавиться от объектов, находившихся на борту самолета. Опять вопрос, что тогда перевозили? Военнопленных или все же военное снаряжение? Не сходится, – утверждает Дмитрий Снегирев.

Военный аналитик обращает внимание на то, что Ил-76 был сбит в то время, когда в Белгородской области была объявлена ракетная опасность. Тогда ВСУ вроде бы атаковали тыловые районы РФ с использованием беспилотников. Российская сторона подтверждает этот факт. Причем удары наносились одновременно по нескольким областям Российской Федерации: Белгородской, Орловской и другим.

Более того, согласно российским требованиям на момент ракетных ударов, или ударов с использованием БПЛА, во всех аэропортах, аэродромах вводится план "ковер", запрещающий бортам находиться в воздухе. Однако россияне подняли два Ил-76 в воздух, подвергая смертельной опасности не только украинских военнопленных, но и членов экипажа.

Оккупанты обвинили в сбыте самолета украинскую систему противовоздушной обороны IRIS-T. Однако расстояние от точки сбивания до точки запуска ракеты (поселок Липцы Харьковской области) это примерно 130 километров. А дальность действия системы IRIS-T составляет всего 40.

— Опять не сходится. Таким образом, обвинения России в сбыте самолета украинской стороной абсолютно безосновательны, — говорит Снегирев.

Цель провокации

Как отмечает военный аналитик, цель провокации России состоит в срыве военно-технического сотрудничества с Украиной.

— В преддверии сбития самолета Ил-76 в Белгородской области в Германии состоялась встреча министров обороны стран НАТО, на которой был решен вопрос о передаче Украине средств поражения дальнего радиуса действия. Россия считает, что эти средства могут быть использованы для ударов по ее территории, — говорит эксперт.

По его словам, шумом вокруг сбития транспортника Москва пытается показать, что Киев вроде бы нарушает взятые на себя обязательства по неприменению западных образцов оружия по территории России. Это может привести к тому, что западные партнеры Украины откажутся от передачи этих средств.

— Также сбиванием самолета Ил-76 Россия пытается испугать западные страны ядерным ударом. Она заявила, что имеет все основания отвечать адекватно, причем намекая, что, скорее всего, и на ядерный сценарий. Это повторение той ситуации, которая была 30 декабря в Белгороде, заявил Снегирев.

Тогда российская сторона обвинила Украину в том, что ВСУ нанесли удар по Белгороду, что привело к многочисленным жертвам среди гражданского населения. Однако позже выяснилось, что российские военные сами по ошибке обстреляли свой склад боеприпасов.

Целью провокации врага было заблокировать нам передачу боеприпасов в САУ. Но уже через три дня Чехия передала ВСУ 26 самоходок Dana-М2, считающихся одним из лучших в своем классе.

По мнению Снегирева, Россия продолжает прибегать к провокациям, чтобы сорвать военно-техническое сотрудничество украинской стороны с Западом, дискредитировать Киев, запугать его партнеров и сорвать все поставки.

Эксперт объяснил, что враг умело манипулирует информацией, чтобы добиться своей цели. В подобных случаях РФ быстро распространяет свои нарративы, которые часто трудно проверить. Поэтому нельзя доверять российским объяснениям и расследованиям. Информацию, которая будет поступать от Кремля, следует воспринимать с большой осторожностью.